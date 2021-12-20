"Не знаю, сможем ли". Павлютс - о послаблениях после 11 января

До сих пор в Латвии было зарегистрировано 32 случая омикрона, в том числе в пяти случаях заражение произошло на месте в Латвии, а это означает, что число зараженных выше, сообщает агентство LETA.

"Во много раз более заразный, чем дельта-штамм, омикрон распространяется с огромной скоростью, удваивая количество заболевших каждые два-три дня, а не недели. Западноевропейские страны уже одна за другой "закрываются", - отметил Павлютс. По его словам, ясно, что резкий прирост заболеваемости в ближайшие дни начнется и в Латвии, но пока нельзя сказать, насколько тяжелым он будет.

"Многие обоснованно ждут послаблений с 11 января, которые мы обещали, выходя из локдауна в ноябре. Не знаю, сможем ли",

- отметил Павлютс, призвав коллег в правительстве и коалиции "переключить мышление на сценарий омикрона", что означает, что и Латвия не может исключать введения более серьезных мероприятий.

"Призываю провести рождественское время в кругу самых близких людей. Особенно осторожными прошу быть тех, кто запланировал приехать в гости к близким в Латвию из стран с высоким уровнем распространения омикрона, - призвал политик. - Вакцинируемся и делаем бустерные прививки!"

Планировалось, что после 11 января вакцинированные и переболевшие смогут вернуться к тем же мероприятиям безопасности, которые действовали летом 2021 года и особо не осложняли жизнь - с более свободными собраниями, меньшими "квадратными метрами" и другими требованиями, открытыми школами и образованием по интересам.