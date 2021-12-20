Пн, 20.12.2021
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Стрипниекс покинет должность председателя правления Latvijas valsts meži

Роберт Стрипниекс ФОТО: LETA

Председатель правления Latvijas valsts meži (LVM) Роберт Стрипниекс, занимавший эту должность более 20 лет, покинет ее 30 декабря этого года, подтвердили агентству LETA на предприятии.

Как сообщил Стрипниекс, он получил предложение занять руководящую должность в крупной частной компании с разветвленной сферой деятельности и большим потенциалом, которая обеспечивает большой вклад в экономику Латвии.

Как сообщили в LVM, в конце года состоится внеочередное заседание совета предприятия, на котором будет принято решение о назначении председателя правления из числа других членов правления, а позже будет организован конкурс на эту должность.

В правление LVM входят Гинтс Бумбиерис, Арнис Мелнис, Эдвин Заковиц и Янис Лапиньш.

Стрипниекс возглавлял LVM с момента основания предприятия в 1999 году.

В 2020 году оборот LVM составил 349,693 млн евро, что на 6,8% меньше, чем годом ранее, а прибыль сократилась на 40,7% - до 62,286 млн евро.

Единственным владельцем LVM является государство.


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