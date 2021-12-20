Стрипниекс покинет должность председателя правления Latvijas valsts meži

Как сообщил Стрипниекс, он получил предложение занять руководящую должность в крупной частной компании с разветвленной сферой деятельности и большим потенциалом, которая обеспечивает большой вклад в экономику Латвии.

Как сообщили в LVM, в конце года состоится внеочередное заседание совета предприятия, на котором будет принято решение о назначении председателя правления из числа других членов правления, а позже будет организован конкурс на эту должность.

В правление LVM входят Гинтс Бумбиерис, Арнис Мелнис, Эдвин Заковиц и Янис Лапиньш.

Стрипниекс возглавлял LVM с момента основания предприятия в 1999 году.

В 2020 году оборот LVM составил 349,693 млн евро, что на 6,8% меньше, чем годом ранее, а прибыль сократилась на 40,7% - до 62,286 млн евро.