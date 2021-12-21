Lidl, Rimi или Maxima: где самые низкие цены?

Для сравнения были выбраны 20 разных продуктов из различных групп, и все цены были зафиксированы в течение двух дней, когда акции не менялись.

Сметана, 20%, в пластмассовой баночке, 400 граммов

Lidl Latvija, сметана Pilos - 0,89 евро

Lidl Lietuva, такой же продукт - 0,79 евро

Rimi, сметана Rimi - 1,29 евро

Maxima, сметана Farm milk, произведена в Польше - 0,79 евро

Мандарины

Lidl Latvija, испанские мандарины - 1,69 евро/кг

Lidl Lietuva, такие же мандарины - 1,49 евро/кг

Rimi, итальянские - 1,69 евро/кг

Maxima, турецкие мандарины - 1,39 евро/кг

Питьевая вода, 5 литров

Lidl Latvija, вода Saguaro - 0,69 евро

Lidl Lietuva, вода Stalo Vanguo - 0,49 евро

Rimi, вода Rimi Basic - 0,69 евро

Maxima, вода Aqua - 0,79 евро

Макароны, а точнее - паста

Lidl Latvija, марки Tiradeli, 500 граммов - 0,49 евро

Lidl Lietuva, марки Combino - 0,59 евро

Rimi, марки Rimi basic, 400 граммов - 0,33 евро

Maxima, марки Optima līnija - 0,33 евро

Литр рафинированного подсолнечного масла

Lidl Latvija, 0,99 по акции, без акции - 1,49 евро

Lidl Lietuva, 1,59 по акции, без акции - 2,29 евро

Rimi, марки Rimi Basic - 1,99 евро

Maxima, марки Optima līnija - 1,49 евро

Сравнив эти и другие ценовые категории, передача делает вывод, что многие из выбранных продуктов в Lidl Latvija ниже, чем, например, в Rimi, но в Maxima - похожие цены. Больше всего отличается цена мясных и молочных продуктов - в этой сфере Lidl работает с польскими производителями, а Rimi - нет. В свою очередь, похожие цены на продукты, для которых у всех трех магазинов есть свои бренды.

Передача объясняет, что главное, что может смутить тех, кто еще не бывал в Lidl - это фактическое отсутствие знакомых брендов - и латвийских, и импортных.

Зане Нельке, руководитель команды коммуникаций Lidl Latvija, поясняет: "Большая часть продуктов в магазинах Lidl производится под частным брендом. Это значит, что они производятся под брендом Lidl, по определенным стандартам качества и в определенной упаковке, и эти продукты можно приобрести в магазинах Lidl".