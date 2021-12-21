Lidl, Rimi или Maxima: где самые низкие цены?
Передача LTV Aizliegtais paņēmiens сравнила цены на различные продукты в магазинах Lidl, Maxima и Rimi, а также заглянула в магазин Lidl в Литве, чтобы посмотреть, сколько продукты стоят у соседей.
Передача LTV Aizliegtais paņēmiens сравнила цены на различные продукты в магазинах Lidl, Maxima и Rimi, а также заглянула в магазин Lidl в Литве, чтобы посмотреть, сколько продукты стоят у соседей.
Для сравнения были выбраны 20 разных продуктов из различных групп, и все цены были зафиксированы в течение двух дней, когда акции не менялись.
Сметана, 20%, в пластмассовой баночке, 400 граммов
Мандарины
Питьевая вода, 5 литров
Макароны, а точнее - паста
Литр рафинированного подсолнечного масла
Сравнив эти и другие ценовые категории, передача делает вывод, что многие из выбранных продуктов в Lidl Latvija ниже, чем, например, в Rimi, но в Maxima - похожие цены. Больше всего отличается цена мясных и молочных продуктов - в этой сфере Lidl работает с польскими производителями, а Rimi - нет. В свою очередь, похожие цены на продукты, для которых у всех трех магазинов есть свои бренды.
Передача объясняет, что главное, что может смутить тех, кто еще не бывал в Lidl - это фактическое отсутствие знакомых брендов - и латвийских, и импортных.
Зане Нельке, руководитель команды коммуникаций Lidl Latvija, поясняет: "Большая часть продуктов в магазинах Lidl производится под частным брендом. Это значит, что они производятся под брендом Lidl, по определенным стандартам качества и в определенной упаковке, и эти продукты можно приобрести в магазинах Lidl".
Галерея: Открытие магазина Lidl