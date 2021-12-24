Пт, 24.12.2021
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Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции

Видео ⟩ Семья, которая собирается в Италию, не знает, где сделать тест на Covid-19 на праздники

ФОТО: Kadrs no "Bez tabu" video

Одна семья, которая своевременно подготовилась к рождественской поездке в Италию, была весьма неприятно удивлена ​​необходимыми для поездки анализами на Covid-19, сообщает передача Bez tabu.

"Мы решили поехать в Италию на машине на праздники, но с 15 декабря въезд в Италию для вакцинированных только с отрицательным тестом, сделанным за 72 часа. Поскольку мы приедем в Италию на второе Рождество, мы можем сделать тест 24 или 25 декабря. Обзвонив все пункты сдачи анализа в Латвии, узнали, что они не работают в эти дни. Где сделать тест?"- написала передаче семья из Латвии.

Представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга поясняет, что некоторые лаборатории будут открыты 26 декабря, но в основном у всех будут выходные, за исключением E. Gulbja laboratorija и в определенное время, например, Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Всю информацию о доступности лабораторий можно найти на сайте Национальной службы здравоохранения, а также в социальных сетях.

Чтобы узнать, насколько сложно или просто выехать за границу, передача заглянула в аэропорт Риги. Его представитель Илзе Сална подчеркивает, что пассажиры должны сделать свою домашнюю работу, то есть подготовить все необходимые документы, в том числе результаты анализов.

Кроме того, требования различаются, т.е. в каждой стране могут быть свои правила. Их можно найти, прежде всего, связавшись с авиакомпанией, в которой были приобретены билеты, или вручную поискать в Интернете.

Независимо от того, что аэропорт в настоящее время работает в "красном режиме", каждый пассажир должен быть проинформирован о необходимых документах, чтобы его не оставили за бортом.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu на латышском языке


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