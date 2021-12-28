Поступления от подоходного налога оказались выше, чем планировалось

Согласно протоколу соглашений и разногласий между LPS и Кабинетом министров, поступления от IIN в бюджеты самоуправлений прогнозировались в размере 1,33 млрд евро. Соглашение также предусматривало, что самоуправлениям гарантированы поступления IIN в размере 100% от запланированного прогноза при соблюдении следующего поквартального распределения: 22% в первом квартале, 24% - во втором, 26% - в третьем и 28% в четвертом квартале.

Между тем собранная Государственной кассой информация свидетельствует, что 27 декабря этого года в бюджет самоуправлений было перечислено 1,39 млрд евро от IIN, что на 4,9% больше, чем согласно прогнозу на 2020 год.

Председатель LPS Гинтс Каминскис подчеркивает, что доходы от IIN составляют значительную часть бюджета самоуправлений: эти деньги далее инвестируются в существенные функции самоуправлений, в развитие территории, а также в общее повышение благосостояния населения.

"Хотя мы который год продолжаем обсуждать необходимость увеличения доли IIN, перечисляемой в бюджет самоуправления, LPS и Министерство финансов договорились, что государство обязуется гарантировать самоуправлениям доход от IIN в размере 100% от запланированного, таким образом обеспечивая сбалансированный денежный поток для всех самоуправлений", - пояснил Каминскис.

И в следующем году все самоуправления получат в общей сложности не менее 1,39 млрд евро из доходов от IIN - это предусмотрено протоколом о соглашениях и разногласиях между Кабинетом министров и LPS, подписанным осенью этого года.

При сохранении текущего распределения IIN в объеме 75% для самоуправления и 25% для государства общий рост доходов самоуправлений после выравнивания в 2022 году прогнозируется в объеме 52,3 млн евро или 3,1% по сравнению с 2021 годом.