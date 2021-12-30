За 2021 год латвийские банки заработали в полтора раза больше

В том числе в ноябре монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 14,4 млн евро.

Совокупные активы монетарных финансовых учреждений на 30 ноября 2021 года составили 24,713 млрд евро, что на 6,7% или 1,562 млрд евро больше, чем в ноябре 2020 года (23,151 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 12,497 млрд евро (+9,6%), в том числе в евро резидентам выдано кредитов на сумму 12,367 млрд евро (+9,8%), а в зарубежной валюте остаток выданных кредитов составил 130,6 млн евро (-3,4%).

Остаток вкладов резидентов в ноябре составил 16,144 млрд евро (+12,2%), вклады в евро - 15,047млрд евро (+12,6%), вклады в зарубежных валютах - 1,097 млрд евро (+7,2%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений составили 3,079 млрд евро, что на 5,3% больше, чем в ноябре 2020 года.