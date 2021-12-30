Чт, 30.12.2021
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В Даугавпилсе с февраля планируется поднять тариф на тепловую энергию на 169,5%

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Муниципальная компания АS Daugavpils siltumtīkli с 1 февраля 2022 года планирует повысить тариф на тепловую энергию в Даугавпилсе на 169,5%, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

28 декабря предприятие подало в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа и его обоснование.

В настоящее время конечный тариф на теплоснабжение в городе с компонентом акцизного налога составляет 56,96 евро за мегаватт-час. С 1 февраля его планируется увеличить до 153,52 за мегаватт-час без НДС, что на 169,5% больше.

Изменение тарифа связано с подорожанием топлива, необходимого для производства теплоэнергии.

Как сообщалось, 27 декабря депутаты Даугавпилсской городской думы на внеочередном заседании решили объявить в городе энергетический кризис местного значения. Самоуправление будет просить у правительства разрешения взять в Госказне беспроцентный заем для оборотных средств Daugavpils siltumtīkli на покупку природного газа.

Согласно данным Firmas.lv, в 2020 году предприятие Daugavpils siltumtīkli работало с оборотом в размере 15,415 млн евро, его убытки составили 275,3 тыс. евро. Муниципальное предприятие зарегистрировано в 1992 году, его основной капитал составляет 17,448 млн евро.


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