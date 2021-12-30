В Даугавпилсе с февраля планируется поднять тариф на тепловую энергию на 169,5%

28 декабря предприятие подало в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа и его обоснование.

В настоящее время конечный тариф на теплоснабжение в городе с компонентом акцизного налога составляет 56,96 евро за мегаватт-час. С 1 февраля его планируется увеличить до 153,52 за мегаватт-час без НДС, что на 169,5% больше.

Изменение тарифа связано с подорожанием топлива, необходимого для производства теплоэнергии.

Как сообщалось, 27 декабря депутаты Даугавпилсской городской думы на внеочередном заседании решили объявить в городе энергетический кризис местного значения. Самоуправление будет просить у правительства разрешения взять в Госказне беспроцентный заем для оборотных средств Daugavpils siltumtīkli на покупку природного газа.