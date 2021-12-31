Пт, 31.12.2021
Не хочу говорить, что вакцины недостаточно хороши, но если мы хотим пользоваться ими долго, их нужно улучшить Даце Завадска, руководитель Центра семейной вакцинации
Даце Завадска, руководитель Центра семейной вакцинации

Среди балтийских столиц в Риге по-прежнему самое дешевое горючее

АЗС Circle K в Риге ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В последнюю рабочую неделю года цены на горючее в Риге и Таллинне не изменились, в Вильнюсе уменьшились, свидетельствуют данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Риге. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Вильнюсе, самая низкая - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо на неделе не менялись и составили соответственно 1,454 евро и 1,294 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки уменьшилась на 0,7% - до 1,476 евро за литр, а цена дизельного топлива уменьшилась на 1,4% и составила в четверг 1,366 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цены на горючее оставались стабильными. Литр бензина 95-й марки стоил 1,519 евро, литр дизельного топлива - 1,339 еврo.

Цены на автогаз в Риге и Таллинне не менялись. В Риге автогаз стоил 0,805 евро, в Таллинне - 0,81 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 2,5% и стоил в четверг 0,772 евро за литр.


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