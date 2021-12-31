Среди балтийских столиц в Риге по-прежнему самое дешевое горючее

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Риге. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Вильнюсе, самая низкая - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо на неделе не менялись и составили соответственно 1,454 евро и 1,294 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки уменьшилась на 0,7% - до 1,476 евро за литр, а цена дизельного топлива уменьшилась на 1,4% и составила в четверг 1,366 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цены на горючее оставались стабильными. Литр бензина 95-й марки стоил 1,519 евро, литр дизельного топлива - 1,339 еврo.