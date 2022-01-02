Латвия частично субсидирует покупку электромобилей

Общий объем финансирования, доступного в рамках программы поддержки, составляет 10 000 000 евро. Объем финансирования новых электромобилей установлен в размере 4500 евро, подержанных электромобилей и новых гибридных автомобилей с внешней подзарядкой - 2250 евро. Дополнительная поддержка в размере 1000 евро будет доступна для утилизации существующего транспортного средства путем передачи его перерабатывающей компании. Поддержка будет оказана только при покупке автомобилей базовой стоимостью не более 60 000 евро.

Только для богатых? Отнюдь!

Чиновники не согласны с критикой, что такие дорогие автомобили не должны софинансироваться государством, таким образом поддерживая самую богатую часть общества, которая могла бы обойтись и без господдержки.

"Многие новые электромобили стоят около 20 000 евро, к тому же опыт показывает, что ассортимент подержанных электромобилей в Латвии также растет, а тенденция сохранится", - говорит Раймонд Кашс, руководитель отдела изменения климата Министерства защиты среды и регионального развития (VARAM).

Министерство прогнозирует, что общее количество купленных электро- и гибридных автомобилей с внешней зарядкой оплатой может достигнуть 3800. Кашс добавляет, что в салонах, заключивших договор с государством, цена будет указана уже со скидкой - с господдержкой, плюс с льготами за утилизацию старого автомобиля, если таковая случилась. После покупки предприниматель подает отчеты с документами в экологический инвестиционный фонд, чтобы получить льготную сумму. Контракты автосалонов с государством будут общедоступны, и любой, кто захочет купить электромобиль, сможет ознакомиться с условиями.

Проблемы

Одна из актуальных проблем - недостаточное количество зарядных станций в Латвии. В декабре CSDD завершил проект по созданию станции быстрой зарядки электромобилей на национальном уровне, установив в общей сложности 139 зарядных станций в Латвии. Наиболее интенсивно они используются в Риге, Пририжье, Курземе, меньше всего - в Латгалии. Зарядка на устройствах CSDD сейчас стоит 15 центов за минуту, 3,5 евро за 100 километров.

"В настоящее время стоимость зарядки не менялась с 2018 года, но я не могу обещать, что так будет и дальше. Цены на электроэнергию сильно выросли, цена за киловатт аж до 20 раз, поэтому тариф на зарядку изменится. План в том, чтобы привязать его к биржевой цене", - говорит Паул Бейнарович, глава отдела развития электромобильности и радиолокационных систем CSDD.

VARAM поясняет, что в будущем латвийские предприниматели также смогут подавать заявки на аналогичную поддержку при покупке электромобилей. Для этого механизма поддержки планируется привлечь европейское финансирование.