Евро исполняется 20 лет: сбылись ли пять главных прогнозов?

Статистики подтверждают - евро, как и прогнозировалось 20 лет назад, стал второй по важности резервной валютой в мире после доллара США, который все еще является неоспоримым лидером.

По данным Международного валютного фонда, во втором квартале 2021 года более 59% всех официальных валютных резервов хранится в долларах США, а более 20% - в евро. В свою очередь, в международных расчетах евро фактически используется так же часто, как и доллар. Учитывая статистику системы SWIFT, в октябре 2021 года переводы в евро проходили в 38,1% случаев, а в долларах - в 39,1% случаев. В 2020 году евро даже немного обогнал доллар.

2. Со временем Великобритания вступит в еврозону

Прогноз не сбылся

Этот прогноз оказался самым ошибочным, хотя в бизнес-среде Великобритании было много тех, кто поддерживал идею параллельно с фунтами использовать и евро, а в дальнейшей перспективе - вообще отказаться от фунта. Первоначально по вопросу о переходе на единую европейскую валюту планировалось организовать референдум.

Вместо этого в 2016 году состоялся другой референдум, в результате которого Великобритания вышла из Евросоюза.

3. Евро будет менее стабильной валютой, чем немецкая марка

Прогноз не сбылся

В 2002 году многим немцам было нелегко расстаться с маркой - ее любили, гордились, и это был главный символ "экономического чуда" Западной Германии, и эта валюта считалась особенно стабильной.

В конце девяностых годов, до введения евро в безналичных расчетах, только четвертая часть немцев верила, что новая валюта будет столь же стабильной, как и немецкая марка. В то же время большинство людей в крупнейшей стране еврозоны напрасно опасались потенциальной нестабильности евро. О стабильности единой валюты свидетельствует тот факт, что евро является второй по значимости резервной валютой (см. первый прогноз). Также о высокой стабильности свидетельствует и низкий уровень инфляции. В еврозоне за последние 20 лет инфляция в среднем составила 1,6% в год. Инфляция марки за последние 20 лет существования составила в среднем 2,4% в год. Поэтому евро по-прежнему лучше сохраняет свою покупательскую способность, хотя это и не гарантия на будущее.

Как известно, в настоящее время темпы инфляции в еврозоне и в самой Германии достигли очень высоких показателей. Правда, это проблема всего мира.

4. Отказ от национальных валют обострит проблемы южных стран ЕС

Прогноз сбылся

Во второй половине XX века экономика южных стран Европы развивалась не так динамично, как это было в северных странах. Кроме того, национальные валюты в этих странах были менее стабильными, чем немецкая марка.