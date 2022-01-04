Вт, 4.01.2022
У владельца торгового центра всегда был счет на 10 000 евро в месяц за два магазина, а теперь пришел счет на 70 000 евро. Конечно, человек в шоке Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
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Евро исполняется 20 лет: сбылись ли пять главных прогнозов?

ФОТО: AFP / Scanpix

1 января 2002 года в обращение была введена новая валюта единой Европы - евро. Введение евро породило и надежды, и опасения. Теперь, спустя ровно 20 лет, некоторые прогнозы сбылись, некоторые - нет. Deutsche Welle обобщил пять прогнозов, связанных с введением евро.

Новый год 20 лет назад для 12 стран Европейского союза означал полный отказ от своих национальных валют, чтобы дать место новой европейской валюте. До этого евро три года активно использовались в безналичных расчетах, например, в банковских переводах и торговых операциях.

Однако в новогоднюю ночь 2002 года евро оказался в широком пользовании как полноправная валюта - жители Австрии, Германии, Бельгии, Ирландии, Греции, Испании, Италии, Люксембурга, Португалии, Нидерландов, Франции и Финляндии держали в своих руках монеты и банкноты евро.

Переход на единую валюту в части стран-участниц Европейского союза открыл новую страницу в истории европейского блока, но это был и шаг в неизвестное - никто не мог гарантировать, что этот беспрецедентный эксперимент, ввод такой масштабной валюты, будет успешным. 20 лет назад прозвучали различные прогнозы, из которых часть подтвердилась.

1. Евро станет новой резервной валютой

Прогноз сбылся

Резервными валютами называются те денежные единицы, которые широко используются за пределами границ тех государств или территорий, где они являются официальным платежным средством и в которых хранятся активы государств и резервы валют.

Статистики подтверждают - евро, как и прогнозировалось 20 лет назад, стал второй по важности резервной валютой в мире после доллара США, который все еще является неоспоримым лидером.

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По данным Международного валютного фонда, во втором квартале 2021 года более 59% всех официальных валютных резервов хранится в долларах США, а более 20% - в евро. В свою очередь, в международных расчетах евро фактически используется так же часто, как и доллар. Учитывая статистику системы SWIFT, в октябре 2021 года переводы в евро проходили в 38,1% случаев, а в долларах - в 39,1% случаев. В 2020 году евро даже немного обогнал доллар.

2. Со временем Великобритания вступит в еврозону

Прогноз не сбылся

Этот прогноз оказался самым ошибочным, хотя в бизнес-среде Великобритании было много тех, кто поддерживал идею параллельно с фунтами использовать и евро, а в дальнейшей перспективе - вообще отказаться от фунта. Первоначально по вопросу о переходе на единую европейскую валюту планировалось организовать референдум.

Вместо этого в 2016 году состоялся другой референдум, в результате которого Великобритания вышла из Евросоюза.

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3. Евро будет менее стабильной валютой, чем немецкая марка

Прогноз не сбылся

В 2002 году многим немцам было нелегко расстаться с маркой - ее любили, гордились, и это был главный символ "экономического чуда" Западной Германии, и эта валюта считалась особенно стабильной.

В конце девяностых годов, до введения евро в безналичных расчетах, только четвертая часть немцев верила, что новая валюта будет столь же стабильной, как и немецкая марка. В то же время большинство людей в крупнейшей стране еврозоны напрасно опасались потенциальной нестабильности евро. О стабильности единой валюты свидетельствует тот факт, что евро является второй по значимости резервной валютой (см. первый прогноз). Также о высокой стабильности свидетельствует и низкий уровень инфляции. В еврозоне за последние 20 лет инфляция в среднем составила 1,6% в год. Инфляция марки за последние 20 лет существования составила в среднем 2,4% в год. Поэтому евро по-прежнему лучше сохраняет свою покупательскую способность, хотя это и не гарантия на будущее.

Как известно, в настоящее время темпы инфляции в еврозоне и в самой Германии достигли очень высоких показателей. Правда, это проблема всего мира.

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4. Отказ от национальных валют обострит проблемы южных стран ЕС

Прогноз сбылся

Во второй половине XX века экономика южных стран Европы развивалась не так динамично, как это было в северных странах. Кроме того, национальные валюты в этих странах были менее стабильными, чем немецкая марка.

Введение единой валюты стало значительным импульсом для экономического развития и взаимной торговли во всей еврозоне - общий ВВП первых 12 стран еврозоны после введения евро увеличился почти на 50%. Это значительный прогресс, хотя экономика США в начале этого века росла примерно в два раза быстрее, чем в Европе.

С одной стороны, переход на единую и стабильную валюту позволил южным странам значительно снизить расходы на денежные займы для расширения бизнеса и добиться социально-экономического развития. Теневой стороной этого положительного фактора стало быстрое накопление государственного долга, которое в начале прошлого десятилетия вызвало долговой кризис, а также обострило экономические проблемы этих стран.

Экономики Греции и Италии, например, потеряли такой проверенный метод повышения конкурентоспособности бизнеса, как девальвация. Раньше было достаточно сократить курс обмена лиры или драхмы, чтобы экспортная продукция стала более дешевой и доступной для владельцев стабильных валют, а также чтобы повысить привлекательность цен для иностранных туристов.

После введения евро этот механизм уже не был доступен, несколько компаний на юге Европы не смогли выдержать конкуренцию с производителями из других стран Европы и обанкротились, в результате чего резко вырос уровень безработицы, который по-прежнему очень высок в контексте Европы.

Переход на евро для южных стран стал тяжелым, но эффективным стимулом для проведения давно назревших реформ и модернизации.

Особенно это ощущается в Греции, для которой предыдущее десятилетие было очень тяжелым. Но в 2021 году Греция, как и Италия, стала одним из лидеров роста экономики в ЕС.

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5. Германия и другие северные страны Европейского союза должны будут отвечать за долги экономически более слабых стран

Прогноз частично сбылся

При переходе на единую валюту жителей Германии и других богатых стран Северной Европы больше всего пугал тот факт, что, очень возможно, им придется платить за долги других (южных) стран. Поэтому были созданы Маастрихтские критерии финансовой стабильности.

Эти критерии предусматривали максимально допустимый дефицит бюджета (не более 3% от ВВП) и суммарный госдолг (не более 60% от ВВП). Эта цель была связана с тем, чтобы все страны-участницы монетарного союза соблюдали единые принципы финансовой дисциплины.

Через 20 лет после введения евро приходится признать, что в нынешней ситуации ни одна из стран еврозоны не проходит по Маастрихтским критериям. Это связано с огромными расходами на программы поддержки, связанные с преодолением коронакризиса.

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Именно пандемия Covid-19 создала ситуацию, что впервые в истории Европейский союз в 2021 году эмитировал общие облигации, чтобы получить более 800 миллиардов евро для создания фонда NextGenerationEU. За общие облигации несут ответственность все страны-участницы ЕС. Итак, если кто-либо из стран не может или отказывается платить долги, то их часть придется взять на себя другим странам.

Ничего подобного не происходило в начале прошлого десятилетия, когда пришлось столкнуться с крупным долговым кризисом. В то время пяти "проблемным" странам была предложена помощь в возврате кредита или же различные гарантии, которые предусматривали - если "проблемные" страны не смогут возвратить долги, то другим "донорам" (например, Германии) придется возвратить эти долги. Этого не произошло, но Германия может получить дополнительные деньги от процентов за оказанную помощь.

Теперь впервые в истории на уровне всего Евросоюза появилась ситуация коллективной ответственности за долги. Сторонники идеи эмитирования общих облигаций считают, что в чрезвычайной ситуации, которой является пандемия, такие средства оправданны. Скептики предупреждают - сделан первый шаг к "долговому союзу", которого так старались избежать создатели еврозоны 20 лет назад…


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