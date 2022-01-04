Евро исполняется 20 лет: сбылись ли пять главных прогнозов?

С одной стороны, переход на единую и стабильную валюту позволил южным странам значительно снизить расходы на денежные займы для расширения бизнеса и добиться социально-экономического развития. Теневой стороной этого положительного фактора стало быстрое накопление государственного долга, которое в начале прошлого десятилетия вызвало долговой кризис, а также обострило экономические проблемы этих стран.
Экономики Греции и Италии, например, потеряли такой проверенный метод повышения конкурентоспособности бизнеса, как девальвация. Раньше было достаточно сократить курс обмена лиры или драхмы, чтобы экспортная продукция стала более дешевой и доступной для владельцев стабильных валют, а также чтобы повысить привлекательность цен для иностранных туристов.
После введения евро этот механизм уже не был доступен, несколько компаний на юге Европы не смогли выдержать конкуренцию с производителями из других стран Европы и обанкротились, в результате чего резко вырос уровень безработицы, который по-прежнему очень высок в контексте Европы.
Переход на евро для южных стран стал тяжелым, но эффективным стимулом для проведения давно назревших реформ и модернизации.
Особенно это ощущается в Греции, для которой предыдущее десятилетие было очень тяжелым. Но в 2021 году Греция, как и Италия, стала одним из лидеров роста экономики в ЕС.
5. Германия и другие северные страны Европейского союза должны будут отвечать за долги экономически более слабых стран
При переходе на единую валюту жителей Германии и других богатых стран Северной Европы больше всего пугал тот факт, что, очень возможно, им придется платить за долги других (южных) стран. Поэтому были созданы Маастрихтские критерии финансовой стабильности.
Эти критерии предусматривали максимально допустимый дефицит бюджета (не более 3% от ВВП) и суммарный госдолг (не более 60% от ВВП). Эта цель была связана с тем, чтобы все страны-участницы монетарного союза соблюдали единые принципы финансовой дисциплины.
Через 20 лет после введения евро приходится признать, что в нынешней ситуации ни одна из стран еврозоны не проходит по Маастрихтским критериям. Это связано с огромными расходами на программы поддержки, связанные с преодолением коронакризиса.
Именно пандемия Covid-19 создала ситуацию, что впервые в истории Европейский союз в 2021 году эмитировал общие облигации, чтобы получить более 800 миллиардов евро для создания фонда NextGenerationEU. За общие облигации несут ответственность все страны-участницы ЕС. Итак, если кто-либо из стран не может или отказывается платить долги, то их часть придется взять на себя другим странам.
Ничего подобного не происходило в начале прошлого десятилетия, когда пришлось столкнуться с крупным долговым кризисом. В то время пяти "проблемным" странам была предложена помощь в возврате кредита или же различные гарантии, которые предусматривали - если "проблемные" страны не смогут возвратить долги, то другим "донорам" (например, Германии) придется возвратить эти долги. Этого не произошло, но Германия может получить дополнительные деньги от процентов за оказанную помощь.
Теперь впервые в истории на уровне всего Евросоюза появилась ситуация коллективной ответственности за долги. Сторонники идеи эмитирования общих облигаций считают, что в чрезвычайной ситуации, которой является пандемия, такие средства оправданны. Скептики предупреждают - сделан первый шаг к "долговому союзу", которого так старались избежать создатели еврозоны 20 лет назад…