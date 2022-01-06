Фото ⟩ У соседей тоже скользко: три грузовика Сил обороны Эстонии попали в ДТП

ДТП произошло в 16.24 на втором километре шоссе Йоотме-Коэру.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ольга Эскор сообщила, что на месте происшествия нарушено движение, однако военные сами регулируют движение и занимаются разрешением ситуации. "Очевидно, авария произошла на очень скользкой дороге, однако, к счастью, никто не пострадал", - сказала Эскор Virumaa Teataja.

Находившийся на месте происшествия журналист пояснил, что на дороге Йоотме-Коэру так скользко, что в действительности в кювет провалились десяток больших машин, однако поскольку скорости маленькие, повреждений нет.

Грузовики вытащили из кювета своими силами, однако на покрытой льдом дороге несколько машин в итоге вновь въехали в снежные валы на краю проезжей части.