Пн, 10.01.2022
Это история успеха, что данный груз был изъят из нелегального оборота, и это можно считать показателем профессионализма полиции Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции
Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции

Умер комик, который был рассказчиком в сериале "Как я встретил вашу маму"

ФОТО: AFP / Scanpix

9 января в отеле Ritz-Carlton в Орландо (штат Флорида) был найден мертвым американский комик Боб Сагет. Об этом пишет "Медуза". 

Актер приехал в Орландо в рамках своего комедийного тура. О смерти Сагета сообщили местные правоохранительные органы и подтвердили родные. Ему было 65 лет.

Известно, что следователи не нашли на теле артиста признаков насильственной смерти и следов наркотиков.

Боб Сагет известен по роли рассказчика в сериале "Как я встретил вашу маму", отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом". Он был ведущим передачи "Americaʼs Funniest Home Videos ("Самые смешные домашние видео Америки"), выходившего с 1989 по 1997 год. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм "Грязная работа".


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