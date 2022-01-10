Умер комик, который был рассказчиком в сериале "Как я встретил вашу маму"

Актер приехал в Орландо в рамках своего комедийного тура. О смерти Сагета сообщили местные правоохранительные органы и подтвердили родные. Ему было 65 лет.

Боб Сагет известен по роли рассказчика в сериале "Как я встретил вашу маму", отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом". Он был ведущим передачи "Americaʼs Funniest Home Videos ("Самые смешные домашние видео Америки"), выходившего с 1989 по 1997 год. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм "Грязная работа".