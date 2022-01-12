Кенгарагский рынок и "Румбула" лишены статуса рынка

Статус рынка торговому месту "Кенгарагский рынок" по улице Маскавас, 250а, был присвоен в 2005 году. Однако в ноябре прошлого года было получено заявление от управляющей рынком компании FRI об отмене статуса рынка.

В свою очередь рынку "Румбула" статус рынка был присвоен в 1996 году. В ноябре прошлого года было получено заявление и обслуживающей "Румбулу" компании Tirgus Rumbula об отмене статуса рынка.

Фирма FRI была зарегистрирована в 1992 году. В 2020 году предприятие работало с оборотом в 179 190 евро и прибылью 20 312 евро. 60% долей капитала предприятия принадлежат Александре Трушевой, 30% - Владимиру Трушеву, а 10% - Андрею Трушеву.