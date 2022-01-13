Строительство: когда ждать спада цен?

Самой большой проблемой для строителей традиционно остается нехватка квалифицированной рабочей силы. В настоящее время в отрасли насчитывается около 8 000 вакансий, и ожидается, что в 2024 году их число достигнет 10 000.

Среднегодовой оборот отрасли в прошлом и этом году составляет 2,42 млрд евро. По мнению Микелсонса, пока годовой оборот не приближается к трем миллиардам евро, говорить о возможном "пузыре" в отрасли нет оснований.

Когда ждать падения цен?

Минэкономики в своем информационном отчете отмечает, что после резкого роста затрат в прошлом году, который в этом году продолжится, но в меньшем размере, ожидается падение цен, а в 2025 году затраты на строительство вернутся к уровню 2018 года. Микелсонс с этим категорически не согласен - он считает, что цены могут стабилизироваться, но и падения не ожидается.