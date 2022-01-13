Чт, 13.01.2022
Когда я взял счет за электроэнергию, подумал, что было бы здорово получить такие деньги за мой Ford Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество
Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Строительство: когда ждать спада цен?

Стройка. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Затраты на строительство в этом году могут вырасти на 10%, прогнозирует председатель правления Латвийского партнерства строительных подрядчиков Гинт Микелсонс. В то же время он не считает, что сейчас строительной отрасли грозит перегрев, передает Diena.

Самой большой проблемой для строителей традиционно остается нехватка квалифицированной рабочей силы. В настоящее время в отрасли насчитывается около 8 000 вакансий, и ожидается, что в 2024 году их число достигнет 10 000.

Среднегодовой оборот отрасли в прошлом и этом году составляет 2,42 млрд евро. По мнению Микелсонса, пока годовой оборот не приближается к трем миллиардам евро, говорить о возможном "пузыре" в отрасли нет оснований.

Когда ждать падения цен?

Минэкономики в своем информационном отчете отмечает, что после резкого роста затрат в прошлом году, который в этом году продолжится, но в меньшем размере, ожидается падение цен, а в 2025 году затраты на строительство вернутся к уровню 2018 года. Микелсонс с этим категорически не согласен - он считает, что цены могут стабилизироваться, но и падения не ожидается.

На вопрос, следует ли частному сектору, который хочет что-то построить или отремонтировать, начинать это делать или подождать, Микелсонс отвечает, что ждать не надо, потому что сейчас в госсекторе относительно пустой период из-за перерыва в реализации проектов фондов ЕС, а проект Rail Baltica в основном находится на стадии проектирования.


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