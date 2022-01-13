Чт, 13.01.2022
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Йенс Столтенберг, генсек НАТО
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Дефицит на авторынке Латвии - когда цены пойдут вниз?

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

На латвийском автомобильном рынке сложилась напряженная ситуация - автосалоны раскуплены, поставки задерживаются. В результате выросли цены и на рынке подержанных автомобилей. В прошлом году на латвийском рынке появились признаки восстановления, но торговцы проявляют осторожность и считают, что ситуация нормализуется только в конце года, пишет Lsm.lv.

"Я не помню ситуации, когда спрос был бы таким высоким, а предложения нет. Когда люди действительно в шоке ходят по салонам с мыслью о покупке машины, ведь деньги есть, а предложения нет. Салоны пусты", - сказал Андрис Кулбергс, президент Латвийской автоассоциации.

Клиенты, заказавшие новые автомобили в середине прошлого года, только сейчас получают ключи. Это проблема не только Латвии. Подобные задержки происходят практически повсеместно в Европе и мире. Основная, но не единственная причина - глобальный дефицит полупроводников.

Почти для всех мировых производителей автомобилей полупроводниковые микрочипы производили две компании, одна в Тайване, другая в Японии. В прошлом году они обе столкнулись с проблемами, не имея возможности выполнять все заказы.

Из-за нехватки запчастей автомобильная промышленность замерла, а привычные цепочки поставок рухнули. Если новую автомашину купить невозможно, люди покупают подержанную, и на этом рынке также образуется пустота.


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