Дефицит на авторынке Латвии - когда цены пойдут вниз?

"Я не помню ситуации, когда спрос был бы таким высоким, а предложения нет. Когда люди действительно в шоке ходят по салонам с мыслью о покупке машины, ведь деньги есть, а предложения нет. Салоны пусты", - сказал Андрис Кулбергс, президент Латвийской автоассоциации.

Клиенты, заказавшие новые автомобили в середине прошлого года, только сейчас получают ключи. Это проблема не только Латвии. Подобные задержки происходят практически повсеместно в Европе и мире. Основная, но не единственная причина - глобальный дефицит полупроводников.

Почти для всех мировых производителей автомобилей полупроводниковые микрочипы производили две компании, одна в Тайване, другая в Японии. В прошлом году они обе столкнулись с проблемами, не имея возможности выполнять все заказы.