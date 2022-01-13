Cемейные врачи призывают выделить им помощников

Она отметила, что с каждым днем к семейным врачам обращается все больше пациентов, поступает все больше звонков, текстовых сообщений и электронных писем как по вопросам Covid-19, так и в связи с другими заболеваниями. Параллельно семейные врачи проводят вакцинацию против Covid-19 и обзвон пациентов, чтобы убедить их пройти вакцинацию. По словам Козловски, общение с пожилыми людьми, которые наиболее нуждаются в вакцинации, обычно занимает больше всего времени.

"Честно говоря, психологическая нагрузка на наши команды очень и очень высока", - признает семейный врач. Она напоминает, что Министерству здравоохранения уже давно поступают просьбы о выделении хотя бы на время оплачиваемого государством третьего помощника практикам семейных врачей, но этот вопрос до сих пор до конца не решен.

Как пояснила Козловска, ранее в данной связи уже была явная поддержка со стороны Минздрава, которая позволила "увидеть свет в конце тоннеля". "К сожалению, в начале этой недели процесс вновь остановился. Я так понимаю, что партнеры по коалиции заявили правительству, что у врачей достаточно денег", - предположила президент ассоциации.

В этой связи семейные врачи в среду направили очередное письмо премьер-министру и министру финансов, призывая к встрече с правлением двух ассоциаций семейных врачей для поиска быстрого, конструктивного решения вопроса о предоставлении дополнительного оплачиваемого государством персонала.