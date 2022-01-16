Рост цен: Rīgas siltums заключит новые договоры

В рамках подготовки к отопительному сезону компания заключила с поставщиками топлива договоры на весь сезон. Это в значительной степени помогло стабилизировать тариф на теплоснабжение, принимая во внимание тот факт, что 30% тепла предприятие производит само, при этом 50% производится из возобновляемых ресурсов.

В свою очередь 70% теплоэнергии закупается, в основном у Latvenergo, которое производит ее из природного газа, а его цена резко выросла.

Как отметили в Rīgas siltums, с ростом спроса существенно повысились цены на щепу, в результате ее поставщики расторгли договоры, которые были заключены на весь год. Из-за роста цен щепы поставщикам было выгоднее расторгнуть договоры, чем поставлять щепу по зафиксированной в договоре цене.

Rīgas siltums проведет открытые конкурсы по поставкам щепы для теплоцентралей "Зиепниеккалнс", "Засулаукс", "Иманта", "Даугавгрива" и "Вецмилгравис".

Предприятие планирует закупать щепу на один месяц, так как сложно прогнозировать, когда цены начнут снижаться. При стабилизации ситуации на рынке щепа вновь будет закупаться в более крупных объемах.