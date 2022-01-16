Высокопоставленным чиновникам СГД придется покинуть свои посты. А как же Терехово?

На этой неделе Яунземе взялась за перераспределение должностей в СГД. Многим высокопоставленным начальникам придется покинуть посты - в том числе Каспару Подиньшу, главе Департамента налоговой и таможенной полиции, и Даце Пелеке, влиятельному заместителю гендиректора. Руководство таможни при этом Яунземе планирует изменить минимально. Новая должность будет только у заместителя начальника.

В начале 2022 года в адрес руководства СГД и их заместителей пришли письма с вдохновляющим заголовком "О новых вызовах в профессиональной карьере".

Должности должны покинуть заместитель гендиректора, глава Налоговой администрации Даце Пелека, директор Департамента налоговой и таможенной полиции Каспар Подиньш, директор Управления рассмотрения юридических и досудебных споров Инга Брутане и директор Управления налоговых льгот Санта Гаранча.

В документе глава СГД поэтично описывает, что такое ротация, что изменения нужны для повышения эффективности и что каждый из 18 чиновников в ближайшие недели будет приглашен на переговоры.

Ротация чиновников в СГД была инициирована Министерством финансов, которое к середине февраля попросило подготовить план изменения должностей и ожидало, что он будет согласован с министром Янисом Рейрсом. Тем не менее Яунземе сама выбрала, кого коснутся изменения.

Уголовное дело против таможенников в Терехово

Весной Управление внутренней безопасности СГД задержало 21 сотрудника таможенного пункта Терехово за систематическое принятие взяток от контрабандистов. В настоящее время дела переданы в суд. Ни один высокопоставленный таможенник не был привлечен к уголовной ответственности, ротация должностей их также не затронет.

Возмущение министра вызвало недавно завершенное дисциплинарное дело СГД относительно возможной ответственности начальника Таможенного управления Раймонда Зукулса за систематическое взяточничество на таможне Терехово. Зукулс с пятилетним перерывом работает в таможне с 2000 года. В 2016-м он стал заместителем начальника Таможенного департамента, а уже два года возглавляет таможню.

Хотя министр считает, что многолетняя работа в Таможенном департаменте означает ответственность за многолетнюю коррупцию на границе, СГД не нашла недостатков в его работе.

Наоборот, проверка показала, что за два года управления Зукулсом руководство Таможенного департамента сосредоточилось на снижении риска коррупции. Зукулс также помогал Управлению внутренней безопасности в операции по задержанию недобросовестных сотрудников, поэтому Яунземе не стала его менять.

Генеральный директор налоговой службы не связывает перераспределение должностей с таможенными правонарушениями. Она подчеркивает необходимость обеспечения профессионального развития и карьерного роста должностных лиц.