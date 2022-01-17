В Берги построят новую Maxima. В инфраструктуру уже вложили 4,5 миллиона евро

В торговом центре расположится магазин формата Maxima XX, а также другие магазины и поставщики услуг для дополнительного удобства клиентов. Предприятие уже инвестировало 4,5 млн евро в приспособление инфраструктуры автомагистрали А2 и подготовку территории под строительство торгового центра.

В рамках выполненных работ проложена отдельная полоса проезжей части протяженностью более 530 м, построен барьер длиной 300 м, а также пешеходная и велосипедная дорожка протяженностью 490 м.

Также в течение 6 месяцев проведены масштабные работы по благоустройству и подготовлен земельный участок под строительство торгового центра.

“Расширение сети магазинов Maxima Latvija является одним из краеугольных камней стратегии, которую предприятие целенаправленно осуществляет каждый год, приспосабливаясь к потребностям клиентов – обеспечить удобный шопинг по дороге домой или на работу, предлагая широкий и качественный ассортимент по низким ценам.

С учетом доступности более крупных магазинов для жителей окрестностей Риги, которые направляются в Сигулду, Гаркалне, Адажи или другой населенный пункт в направлении Видземе, строительство торгового центра в этом месте является логичным шагом для расширения удобного доступа к торговой среде.

Проведена тщательная и основательная подготовка, и в настоящее время мы начинаем работу над следующим этапом: чтобы найти лучшую строительную компанию для возведения торгового центра, мы объявили открытый конкурс о закупке, а также уже начали переговоры с несколькими потенциальными арендаторами”, – говорит Виктор Новиков, директор департамента развития и строительства недвижимости Maxima Latvija.