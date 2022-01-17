Железнодорожные перевозки: председатель правления LDz заговорил о грузах из Китая

Он отметил, что в последнее десятилетие велось много разговоров о том, что грузы из Китая можно перевозить через Латвию, было много попыток по их привлечению.

"Теперь, похоже, мы довольно близки к ситуации, когда в сотрудничестве с Китаем действительно что-то может начать происходить", - сказал руководитель LDz.

Говоря о будущем развитии потока российских грузов, Клейнбергс указал, что уже десять лет назад было ясно - рано или поздно Россия настолько разовьет свои порты, что грузопоток через Латвию резко сократится. Латвия пережила этот спад в 2019, 2020 и 2021 годах, а будущее развитие российских портов неясно.

Клейнбергс также подчеркнул, что возможности развития в регионе Балтийского моря не безграничны, поэтому все зависит от потребления и спроса, и в данной связи он настроен оптимистично.

"Понятно, что мы не достигнем тех объемов грузоперевозок, которые осуществлялись через Латвию в предыдущие годы", - сказал Клейнбергс, добавив, что и сейчас крупнейшим партнером LDz по сотрудничеству остается Россия, обеспечивающая 56% перевозок.

По мнению Клейнбергса, существенного развития в этой сфере не будет, но объемы грузов, которые LDz перевозит в сотрудничестве с Россией, останутся примерно в тех же пределах. Он также допускает небольшой рост, по крайней мере, он предусмотрен бизнес-стратегией LDz.

"Ничто не предвещает масштабного падения, наоборот - мощности российских портов в настоящее время относительно исчерпаны. Кроме того, одно дело - собственная продукция России, другое - продукция России как транзитной страны", - указал Клейнбергс.

Финансовые данные концерна LDz за предыдущий год пока не доступны, но оборот концерна за девять месяцев 2021 года составил 174,368 млн евро, что на 0,1% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, при этом прибыль предприятия достигла 4,472 млн евро, в то время как работа в течение девяти месяцев 2020 года принесла убытки.