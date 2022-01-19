Кто выдал Анну Франк нацистам? Спустя 77 лет вычислили главного подозреваемого

Сначала они решили убедиться в том, что рейд был целенаправленным, поскольку нельзя было исключать вероятность того, что немцы собирались заняться мародерством и случайно наткнулись на прятавшихся на складе людей. В результате они смогли убедиться в том, что нацисты точно знали, за чем они пришли, и это были не ценности.

При этом они отмели и первоначальную версию о том, что предателем был менеджер склада Виллем ван Маарен, которого Отто в 1945 году подозревал в первую очередь.

В самом деле, ван Маарен был мелким жуликом, вполне мог знать о существовании тайных комнат, потому что многие склады были построены по одному типу, и после войны признался, что приворовывал на складе.

Его очень интересовало, что творится в помещении, особенно в нерабочие часы, и он даже оставлял на столах карандаши и сыпал на пол муку, чтобы узнать, не ходит ли там кто по ночам.

Однако узнав об обстоятельствах звонка, сообщившего немцам о прятавшихся на складе евреях, следователи исключили ван Маарена, поскольку на тот момент у него не было доступа к телефону и, к тому же, он был слишком мелкой сошкой, чтобы звонить такому высокопоставленному офицеру.

Согласно другой версии, причастной к аресту Анны и ее друзей могла быть печально известная Анс ван Дайк. Когда ее сдали немцам, она согласилась работать на них и под видом бойца Сопротивления втиралась к людям в доверие, выдав нацистам более 200 человек. Она орудовала недалеко от того места, где пряталась Анна, и вполне могла узнать о тайной комнате. Однако как выяснилось, на момент ареста Анны ван Дайк выполняла задание немцев в Утрехте, пытаясь проникнуть там в ряды Сопротивления.

Падало подозрение и на Нелли Воскейл, сестру Беп Воскейл, которая помогала семье Франк. По крайней мере, так думал и ее сын. Нелли связалась с австрийским нацистом, отправилась с ним во Францию, где работала на вермахт, и из-за этого рассорилась с семьей.

"Отправляйтесь к своим евреям!", - крикнула она как-то во время семейной ссоры своей сестре и отцу, которые помогали спрятавшимся на складе людям. То есть она или точно знала, или догадывалась, что происходит, несмотря на все старания держать в тайне место, где прятались семья Франк и их друзья.

В конечном счете следователи отмели и эту версию, поскольку с их точки зрения настоящего предателя позже вычислили сам Отто Франк и Мип Гиз, которые писали, что предателем был мужчина, еврей, и его уже нет в живых.

Чужой среди своих