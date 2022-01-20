В Адажском крае запретили выращивать генетически модифицированные растения

До сих пор правила о запрете на выращивание ГМО-культур были в силе как в Царникавском крае, так и в Адажском крае. В результате объединения краев были подготовлены новые правила, устанавливающие запрет на выращивание каких-либо генетически модифицированных культурных растений на административной территории Адажского края.

Как указывает местная власть, выращивание ГМО-культур создает потенциально негативное влияние на находящиеся в Адажском крае особо защищаемые территории и биотопы. Кроме того, такие культурные растения могут распространиться на территории соседских самоуправлений, в которых также в силе запреты на выращивание генетически-модифицированных растений, сообщает агентство LETA.