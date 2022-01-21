Эксперт: живущие в одиночку получат меньшие льготы на оплату отопления

Около 52 000 домохозяйств в Латвии используют природный газ для отопления и подогрева воды. Планируется, что господдержку получат те, кто ежемесячно потребляет более семи кубометров газа.

Министр экономики Янис Витенбергс отмечает, что каждое домохозяйство от своего теплоснабжающего предприятия автоматически получит счет со сниженной ставкой, скидкой, которую поможет покрыть государство, - все, что выше 68 евро за мегаватт-час. Этот платеж от государства будет направлен непосредственно теплоснабжающей компании.

Получение господдержки на снижение счетов за центральное отопление в отдельных муниципалитетах и ​​на потребление газа свыше семи кубометров в каждом домохозяйстве по всей стране коснется как тех, кто живет один, так и семей с детьми.

В случае с электроэнергией государство покроет 100% тарифа на передачу электроэнергии и затраты OIK за все четыре месяца. Новое пособие в размере 50 евро на ребенка (включая учащихся до 24 лет) также будет введено на четыре месяца. В свою очередь получателям государственных пенсий и людям с инвалидностью ежемесячно до апреля включительно будет выплачиваться по 20 евро.

Аргументы против

"Очень хороший пакет, который сможет помочь тем домохозяйствам, которые в настоящее время испытывают наибольшие трудности с оплатой счетов", - говорит Витенбергс.

"Пустое бормотание" - так называет адресную поддержку социальный антрополог Андрис Шуваев. Аргумент политиков о том, что денежные пособия в условиях роста цен на энергоносители больше всего нужны пенсионерам и семьям с детьми, не совсем корректен. Эксперт подчеркивает, что крупные счета вызывают проблемы и у большой части экономически активного населения в трудоспособном возрасте, живущих без семьи, но они не входят в число получателей плановой поддержки денежным пособием. Кроме того, один взрослый с одним ребенком должен получать больше поддержки, чем двое взрослых с ребенком.

"Понятно, что если человек живет один и должен оплачивать растущие счета в одиночку, это гораздо сложнее, чем вдвоем. Что будет с потенциальными долгами, которые сейчас накапливаются. Будет ли какое-либо ретроспективное облегчение бремени задолженности для групп риска бедности? Пока в этом пакете об этом ничего не сказано. Эта ситуация уже может быть достаточно драматичной", - сказал антрополог.