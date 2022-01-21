Citadele продаст свой дочерний банк в Швейцарии
Принадлежащий Citadele дочерний банк в Швейцарии Kaleido Privatbank купит гибралтарский Trusted Novus Bank, сообщили LЕТА в Citadele.
Принадлежащий Citadele дочерний банк в Швейцарии Kaleido Privatbank купит гибралтарский Trusted Novus Bank, сообщили LЕТА в Citadele.
Trusted Novus Bank Limited приобретет 100% акций Kaleido Privatbank. Сделку планируется завершить до конца 2022 года после получения разрешений регулирующих органов.
Председатель правления Citadele Юхан Окерблум отметил, что продажа дочернего банка в Швейцарии соответствует долгосрочной стратегии Citadele стать ведущим поставщиком финансовых услуг в странах Балтии.
Согласно предоставленной Citadele информации, в апреле 2021 года название дочернего банка в Швейцарии AP Anlage & Privatbank было изменено на Kaleido Privatbank. Центральный офис банка расположен в Цюрихе. Банк ориентируется на клиентов из Германии, Австрии и Швейцарии.
В конце 2020 года активы Kaleido Privatbank составляли 207,838 млн швейцарских франков (192,4 млн евро), свидетельствует годовой отчет банка.
Citadele по размеру активов является вторым по величине банком Латвии. Его акционеры - РА Citadele Holdings LLC, дочерняя компания американской инвестиционной компании Ripplewood, и группа международных инвесторов (75% плюс одна акция), а также Европейский банк реконструкции и развития (25% минус одна акция).