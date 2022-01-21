Citadele продаст свой дочерний банк в Швейцарии

Trusted Novus Bank Limited приобретет 100% акций Kaleido Privatbank. Сделку планируется завершить до конца 2022 года после получения разрешений регулирующих органов.

Председатель правления Citadele Юхан Окерблум отметил, что продажа дочернего банка в Швейцарии соответствует долгосрочной стратегии Citadele стать ведущим поставщиком финансовых услуг в странах Балтии.

Согласно предоставленной Citadele информации, в апреле 2021 года название дочернего банка в Швейцарии AP Anlage & Privatbank было изменено на Kaleido Privatbank. Центральный офис банка расположен в Цюрихе. Банк ориентируется на клиентов из Германии, Австрии и Швейцарии.

В конце 2020 года активы Kaleido Privatbank составляли 207,838 млн швейцарских франков (192,4 млн евро), свидетельствует годовой отчет банка.