Пт, 21.01.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны
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Citadele продаст свой дочерний банк в Швейцарии

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Принадлежащий Citadele дочерний банк в Швейцарии Kaleido Privatbank купит гибралтарский Trusted Novus Bank, сообщили LЕТА в Citadele.

Trusted Novus Bank Limited приобретет 100% акций Kaleido Privatbank. Сделку планируется завершить до конца 2022 года после получения разрешений регулирующих органов.

Председатель правления Citadele Юхан Окерблум отметил, что продажа дочернего банка в Швейцарии соответствует долгосрочной стратегии Citadele стать ведущим поставщиком финансовых услуг в странах Балтии.

Согласно предоставленной Citadele информации, в апреле 2021 года название дочернего банка в Швейцарии AP Anlage & Privatbank было изменено на Kaleido Privatbank. Центральный офис банка расположен в Цюрихе. Банк ориентируется на клиентов из Германии, Австрии и Швейцарии.

В конце 2020 года активы Kaleido Privatbank составляли 207,838 млн швейцарских франков (192,4 млн евро), свидетельствует годовой отчет банка.

Citadele по размеру активов является вторым по величине банком Латвии. Его акционеры - РА Citadele Holdings LLC, дочерняя компания американской инвестиционной компании Ripplewood, и группа международных инвесторов (75% плюс одна акция), а также Европейский банк реконструкции и развития (25% минус одна акция).


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