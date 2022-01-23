Латвия - в чемпионах ЕС по госдолгу. "Вертолетные деньги" могут оказать медвежью услугу

И хотя в настоящее время по всей Европе из-за ковида ослаблены дефицитные вожжи, а кредитные ставки для стран низкие, не стоит слишком злоупотреблять этой ситуацией. Это связано с тем, что рост дефицита также является одной из причин роста цен.

"Это в принципе экономическая аксиома. Дальнейшее увеличение дефицита, к сожалению, будет стимулировать рост цен. И в каком-то смысле получится замкнутый круг: с одной стороны, государство должно поддерживать уязвимых граждан и бизнес, и это связано с ростом государственной поддержки и дефицита. Но с другой стороны, если эта господдержка будет непропорциональной и дефицит продолжит расти, все это приведет к очередному росту цен", - поясняет Штейнбука. На это в программе Kas notiek Latvijā? 19 января

указал и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, так как "все, что раздадут слишком много, отразится на росте цен на другие товары".

Вопрос, что значит "слишком много", остается без ответа. Доступные ресурсы на переговорах коалиции не были главным ориентиром. Сначала решается, какие меры поддержки будут, а затем - сколько это будет стоить. "В этих обстоятельствах я думаю, что было бы слишком рано говорить о какой-либо фискальной дисциплине", - считает министр экономики Янис Витенбергс (NA). Аналогичная позиция и в остальной коалиции, более того, министр благосостояния Гатис Эглитис (JKP) не исключает, что и в этот раз - при принятии решения о поддержке во второй раз, "если потребуется, мы еще раз отреагируем".

В результате таких решений быстро растет раздел бюджета на непредвиденные расходы. Когда осенью принимался госбюджет, на них было запланировано 82 миллиона евро. В начале года правительство приняло решение еще о 300 млн для устранения последствий ковида, большая часть которых уже разделена, и новые решения снова потребуют значительного увеличения этой позиции в бюджете.

Однако министр финансов Янис Рейрс (JV) отмечает, что это не повод пересматривать меры поддержки. "Это не тот случай, когда в помощи нуждаются только те люди, которые больше всего в ней нуждаются. Средний класс тоже сильно страдает, и поэтому эта поддержка продумана и правильна. Эти ценовые колебания - результат гибридной атаки, и поэтому поддержка оказывается не только малообеспеченным семьям, но и в более широком масштабе", - указывает министр.

По мнению экспертов, в этой ситуации у правительства практически не было возможности действовать по-другому - в том числе из-за запоздалой реакции и неподготовленности самого Кабинета министров. Латвия еще может вынести госдолг. Однако не следует ожидать, что нынешняя покупательная способность будет полностью компенсирована из государственного бюджета. Кроме того, в будущем нельзя будет так же распределять деньги, и нужно думать о том, как развивать систему социальной поддержки в целом.