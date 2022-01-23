Вс, 23.01.2022
Это неподходящий момент для того, чтобы высказаться. Предполагаю, что это в большой степени связано с приближением выборов Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"
Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"

Рижская муниципальная полиция выставит на аукцион 16 автомобилей и лодочный мотор

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

1 февраля этого года в 10:00 Рижская муниципальная полиция (RPP) планирует продать на аукционе 16 автомобилей и один лодочный мотор, сообщает RPP.

По мнению RPP, автомобили уже отработали свой срок и больше не отвечают нуждам полиции.

Указанные транспортные средства можно осмотреть во дворе Северного управления RPP на проспекте Виестура, 17 к-1, в,  Риге, а судно с двигателем на спасательной станции RPP в Вецаки на улице Селгас, 23, по предварительной договоренности с начальником Отдела транспортного обеспечения Эриком Уласасом по номеру 67037850 или 29185756.

Более подробная информация об аукционе - здесь


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back