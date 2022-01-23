Рижская муниципальная полиция выставит на аукцион 16 автомобилей и лодочный мотор

По мнению RPP, автомобили уже отработали свой срок и больше не отвечают нуждам полиции.

Указанные транспортные средства можно осмотреть во дворе Северного управления RPP на проспекте Виестура, 17 к-1, в, Риге, а судно с двигателем на спасательной станции RPP в Вецаки на улице Селгас, 23, по предварительной договоренности с начальником Отдела транспортного обеспечения Эриком Уласасом по номеру 67037850 или 29185756.