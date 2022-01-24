Eco Baltia оценивает необходимость повышения цен на продукцию

Он пояснил, что холдинг Eco Baltia в основном состоит из производственных компаний, поэтому, как и ряд других производителей, Eco Baltia ощущает резкий рост цен на энергоносители и их влияние на деятельность компании.

"В нашем случае одно направление, затронутое изменениями, - это производство, а другое - транспортировка произведенного материала до конечного потребителя", - сказал Симановичс.

Он сообщил, что Eco Baltia экспортирует свою продукцию в различные страны мира. Примерно 98% вторичного сырья, произведенного на перерабатывающих предприятиях холдинга, реализуется непосредственно на международном рынке. "Поэтому цены на топливо являются одним из потенциальных факторов, влияющих на стоимость сырья, к которому в настоящее время добавляется электроэнергия", - сказал председатель правления Eco Baltia.

При этом он подчеркнул, что вторичное сырье дороже первичного, используемого при производстве новых товаров. Поэтому, по словам Симановичса, необходимо оценить, как Eco Baltia сможет компенсировать колебания тарифов на электроэнергию, чтобы способствовать сбыту продукции группы, - будет ли это повышение цен или какие-либо другие оперативные решения.

"Хотя повышение цен является одним из основных способов компенсировать рост издержек, в нашем случае важно выдержать конкуренцию на международном рынке. Сейчас мы оцениваем общую ситуацию и то, позволит ли нам повышение цен на продукцию в нынешних условиях конкурировать с другими игроками отрасли", - сказал Симановичс.

Он также отметил, что ведется работа по открытию новых долей рынка, чтобы обеспечить эффективную работу компаний Eco Baltia Group в текущих условиях.

"Мы также продолжаем реализацию запланированных ранее инвестиционных проектов, которые являются основой нашей стратегии устойчивого развития. В настоящее время основные инвестиции направлены на автоматизацию процессов, с целью увеличения объемов производства при сохранении существующего количества сотрудников и системы оплаты труда", - сказал Симановичс.

В то же время"Eco Baltia также работает над повышением энергоэффективности, что является долгосрочным процессом и в ближайшее время не окажет существенного влияния на текущие расходы на энергию.

В группу Eco Baltia входят Latvijas Zaļais punkts, предприятия по хозяйственному обслуживанию окружающей среды Eco Baltia vide, JUMIS в Сигулде и Ecoservice в Литве, а также перерабатывающие предприятия PET Baltija и Nordic Plast. В 2020 году Eco Baltia работало с оборотом 3,373 млн евро и прибылью 276 955 евро, по информации Firmas.lv.