Из-за цен на электричество больницам придется поднимать тарифы

Латвийское общество больниц обеспокоено тем, что Министерство здравоохранения пока не подготовило план для больниц на тот случай, если поставщик перестанет поставлять электроэнергию по текущим ценам и новые тарифы окажутся непосильны для больниц.

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, министерство понимает ситуацию, будет следить за событиями и при необходимости примет меры. Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс отмечает, что одним из приоритетов больниц является вопрос тарифов на медицинские услуги, предоставляемые государством.

"Мы неоднократно говорили об этом, и сегодня это гораздо более важный вопрос, чем установление уровней больниц. Уровни больниц в условиях пандемии Covid-19 - вообще вопрос второстепенный", - говорит Калейс.