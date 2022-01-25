Первый день без тканевых масок: торговые центры рады отношению посетителей

Коммерческий директор торгового центра Origo и девелопера недвижимости Linstow Baltic Эвия Маевска указала агентству LETA - несмотря на то, что новые требования о ношении медицинских масок и респираторов в торговых центрах вступили в силу во вторник, посетители преимущественно информированы и носят соответствующую защиту рта и носа.

"Охранникам приходится указывать только отдельным посетителям, что они выбрали несоответствующую маску, и эти люди с отзывчивостью отнеслись к призыву получить медицинскую маску в информационном центре Origо", - сказала Маевска.

Она также указала, что у входов в Origo размещены информационные таблички с указанием о правильном выборе и ношении масок, в связи с чем торговый центр призывает посетителей быть ответственными и соблюдать установленные требования.

Руководитель Galleria Riga Зане Шульца признала, что прошлый опыт введения других мероприятий для ограничения распространения Covid-19 свидетельствует о том, что клиенты приходят в торговый центр запланированно, целенаправленно и они хорошо проинформированы о требованиях и соблюдают их.

"Наблюдая за ситуацией сегодня с раннего утра до обеда, мы пришли к выводу, что только редкие покупатели по забывчивости пришли с тканевой маской для лица", - сказала Шульце, добавив, что до обеда конфликтных ситуаций не возникло.

В то же время она отметила, что сейчас наибольшая нагрузка оказывается на сотрудников охраны, которым к их прочим обязанностям теперь еще нужно проверять соответствие масок и респираторов новым требованиям.

Представители торговых центров Alfa и Akropole также признали, что большая часть посетителей торговых центров информированы о новых ограничениях по отношению к ношению масок и респираторов в помещениях.

У входов в торговые центры у сотрудников охраны есть упаковка с одноразовыми масками, которые выдают посетителям, пришедшим за покупками с тканевыми масками.

Руководитель по маркетингу Spice Линда Калниня тоже сказала, что посетители торгового центра информированы, они относятся с пониманием к установленным ограничениям и следуют им. "Мы рады, что с введением новых ограничений нам не пришлось сталкиваться с недовольством со стороны посетителей", - сказала Калниня.

Напомним, со вторника в общественных местах можно использовать только медицинские маски или респираторы не ниже класса FFP2 без клапана. Таким образом, в дальнейшем запрещено ношение тканевых масок в общественных местах, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.