Магазины обходили ограничения, уменьшая свою площадь. Теперь так уже не выйдет

А именно торговые услуги в эпидемиологически небезопасной среде смогут оказываться в помещении при условии, что площадь торгового зала, доступная для посетителей, независимо от расположения стеллажей не превышает 1500 кв. метров.

До сих пор правило распространялось на доступную площадь, что открывало пути для его обхода. В частности, торговцы практиковали перемещение стеллажей и других конструкций с целью сокращения физического пространства, доступного для посетителей, до менее чем 1500 квадратных метров.

Например, в начале января этого года торговая сеть Maxima выпустила пресс-релиз о том, что в результате физической реорганизации помещений восемь магазинов большого формата переходят из "зеленого" режима в "красный". На практике это означало, что часть магазина просто закрывали для покупателей, уменьшая количество квадратных метров.