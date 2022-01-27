Как будут действовать выданные тароматом купоны?

1 февраля в Латвии начнет работать система депозита для упаковок напитков, в которой за каждый купленный напиток в депозитной упаковке жителям нужно будет вносить депозитную плату в размере 0,10 евро, а после сдачи упаковки ее можно будет получить обратно. После сдачи пустой депозитной упаковки в автоматическом депозитном пункте, где находится таромат, жителю выдадут специальный депозитный купон, который можно будет использовать в качестве платежного средства для приобретения любых товаров в том же самом магазине.