Тенденции на рынке труда в 2022 году
Пандемия Covid-19 обозначила новые тенденции на рынке труда, однако, осознавая наличие перемен, предприятия могут планировать наиболее удачную бизнес-стратегию будущего.
Пандемия Covid-19 обозначила новые тенденции на рынке труда, однако, осознавая наличие перемен, предприятия могут планировать наиболее удачную бизнес-стратегию будущего.
Предприятие по временному трудоустройству и подбору персонала Biuro делится рекомендациями о том, как в меняющихся условиях рынка труда обеспечить рост компании и в 2022 году.
Неопределенность 2020 года не позволяла сотрудникам принимать смелые решения, и снижение уровня зарплат было достаточно сильным. Ситуация изменилась в 2021 году, когда рынок начал возвращаться к допандемийному состоянию и роль сотрудников стала более значимой. Кандидаты могли выбирать из широкого предложения вакансий, что стимулировало работодателей предлагать конкурентоспособную заработную плату и наиболее подходящие условия труда.
Возрастающая конкуренция между работодателями и сотрудниками повысила значение скорости и точности. В борьбе за сотрудников побеждают те предприятия, которые способны точно определить требования к кандидатам, таким образом они сразу могут принять на работу соответствующих кандидатов.
Ценные на рынке труда сотрудники имеют возможность выбора, поэтому им интересна не только высокая зарплата и добавленная стоимость, но и осмысленные отношения, оценка и признание. По мере роста ожиданий сотрудников, особое значение приобретает хорошая политика управления персоналом.
Стоимость замещения ушедшего с работы сотрудника гораздо выше, чем удержание работающего. Низкая вовлеченность сотрудников невыгодна и нежелательна для предприятия, потому что не позволяет сотрудникам эффективно выполнять рабочие обязанности и чувствовать себя безопасно в рабочей среде. Предприятия, не отточившие этот процесс, столкнулись с очень быстрыми переменами в штате сотрудников.
2021 год можно охарактеризовать как время расцвета творчества: реклама в приложении Tinder или на стенах домов - лишь пара примеров нестандартных решений, чтобы привлечь кандидатов. Творческое решение может дать кандидату с информацию о предприятии, но не перевесит непривлекательные условия труда, неконкурентоспособную оплату или плохую репутацию. Работодатели, которые обещали слишком много, но не смогли выполнить обещанное, столкнулись с ситуацией, когда сотрудники преждевременно уходили из компании.
Последние пара лет научили нас с осторожностью смотреть в будущее, однако этот период обозначил тенденции, в условиях которых работодатели будут жить еще долго. Среди тенденций – растущий дефицит сотрудников и увеличение текучести кадров.
Прогнозируется, что текучесть кадров продолжит расти, потому что в 2021 году этот показатель не вернулся на допандемийный уровень. Для предприятий это означает, что и в последующие годы будет необходимо быстро реагировать на изменения на рынке труда, сохраняя конкурентоспособную, привлекательную оплату труда и хорошие навыки управления персоналом.
Учитывая опыт 2021 года, на рынке труда в 2022 году мы все чаще будем слышать о культуре, ценностях предприятия, и важности удовлетворенности сотрудников.