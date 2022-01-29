​Тенденции на рынке труда в 2022 году

Предприятие по временному трудоустройству и подбору персонала Biuro делится рекомендациями о том, как в меняющихся условиях рынка труда обеспечить рост компании и в 2022 году.

Неопределенность 2020 года не позволяла сотрудникам принимать смелые решения, и снижение уровня зарплат было достаточно сильным. Ситуация изменилась в 2021 году, когда рынок начал возвращаться к допандемийному состоянию и роль сотрудников стала более значимой. Кандидаты могли выбирать из широкого предложения вакансий, что стимулировало работодателей предлагать конкурентоспособную заработную плату и наиболее подходящие условия труда.

Победят те, кто точно знают, что ищут

Возрастающая конкуренция между работодателями и сотрудниками повысила значение скорости и точности. В борьбе за сотрудников побеждают те предприятия, которые способны точно определить требования к кандидатам, таким образом они сразу могут принять на работу соответствующих кандидатов.

Культура предприятия влияет на привлекательность бренда

Ценные на рынке труда сотрудники имеют возможность выбора, поэтому им интересна не только высокая зарплата и добавленная стоимость, но и осмысленные отношения, оценка и признание. По мере роста ожиданий сотрудников, особое значение приобретает хорошая политика управления персоналом.

Расходы на смену персонала

Стоимость замещения ушедшего с работы сотрудника гораздо выше, чем удержание работающего. Низкая вовлеченность сотрудников невыгодна и нежелательна для предприятия, потому что не позволяет сотрудникам эффективно выполнять рабочие обязанности и чувствовать себя безопасно в рабочей среде. Предприятия, не отточившие этот процесс, столкнулись с очень быстрыми переменами в штате сотрудников.

Красивая и креативная кампания (не) привлечет сотрудников

2021 год можно охарактеризовать как время расцвета творчества: реклама в приложении Tinder или на стенах домов - лишь пара примеров нестандартных решений, чтобы привлечь кандидатов. Творческое решение может дать кандидату с информацию о предприятии, но не перевесит непривлекательные условия труда, неконкурентоспособную оплату или плохую репутацию. Работодатели, которые обещали слишком много, но не смогли выполнить обещанное, столкнулись с ситуацией, когда сотрудники преждевременно уходили из компании.

Что искать?

Последние пара лет научили нас с осторожностью смотреть в будущее, однако этот период обозначил тенденции, в условиях которых работодатели будут жить еще долго. Среди тенденций – растущий дефицит сотрудников и увеличение текучести кадров.

Прогнозируется, что текучесть кадров продолжит расти, потому что в 2021 году этот показатель не вернулся на допандемийный уровень. Для предприятий это означает, что и в последующие годы будет необходимо быстро реагировать на изменения на рынке труда, сохраняя конкурентоспособную, привлекательную оплату труда и хорошие навыки управления персоналом.