Депозитная система: непригодную тару не рекомендуется привозить в торговые точки

Она напомнила, что со вторника, 1 февраля, в тароматы в торговых точках или рядом с ними можно сдавать специально маркированную тару разных видов, однако не вся упаковка для напитков включена в новую систему.

Поэтому ZAAO призывает не сдавать в торговые точки немаркированную специальным опознавательным знаком и штрихкодом тару, а сдавать ее, как и прежде - в экоскверах, экоточках и при помощи услуг по раздельному сбору отходов для частных домов.

В зоне деятельности компании находится 21 сортированный мусороперевалочный пункт или экосквер. Также имеется более 660 эко-точек или мест, где можно сдать стеклянные бутылки и банки, а также легкую упаковку - бумагу, полимеры, металлы, в том числе ПЭТ-бутылки и банки.

Как сообщалось, с завтрашнего дня в Латвии заработает депозитная система упаковки напитков. В пункты приема можно будет сдавать упаковку из стекла, ПЭТ и металла (жести) от безалкогольных напитков, всех видов пива и других алкогольных напитков крепостью ниже 6%. За каждую приобретенную депозитную упаковку покупатели должны будут внести депозит в размере 0,1 евро, который будет возвращен после сдачи упаковки при наличии на нем специального опознавательного знака и штрих-кода и условии, что упаковка пустая.

В ходе тендера Государственная служба окружающей среды приняла решение доверить депозитарную систему сроком на семь лет компании SIA Depozīta iepakojuma operators.

Оборот группы ZAAO в 2020 году составил 9,024 млн евро, что на 15,5% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась в 2,3 раза, достигнув 72 814 евро.