Служба доставки еды Wolt заработала в Юрмале
Предприятие по доставке еды и других товаров Wolt начало работу и в Юрмале, сообщает агентство LETA.
Предприятие по доставке еды и других товаров Wolt начало работу и в Юрмале, сообщает агентство LETA.
Изначально доставка Wolt в Юрмале будет доступна из 17 ресторанов и восьми торговых мест, однако в дальнейшем список будет дополнен.
"В прошлом году спрос на доставку еду и продуктов на платформе Wolt вырос многократно. С ростом спроса, мы можем обеспечить все более широкую доступность услуг", - указала руководитель Wolt в Балтии Лийс Ристаль, добавив, что цель компании в этом году - продолжить расти и предложить такие возможности и в других крупнейших региональных городах Латвии.
Wolt работает в Латвии с 2017 года. В данный момент на платформе Wolt возможно заказать еду из более чем 1000 ресторанов и различные товары из более чем 280 торговых мест. В Латвии Wolt работает в Риге, а с февраля прошлого года - и в Лиепае.