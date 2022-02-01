Вт, 1.02.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны

Служба доставки еды Wolt заработала в Юрмале

Курьер. Иллюстрация ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Предприятие по доставке еды и других товаров Wolt начало работу и в Юрмале, сообщает агентство LETA.

Изначально доставка Wolt в Юрмале будет доступна из 17 ресторанов и восьми торговых мест, однако в дальнейшем список будет дополнен.

"В прошлом году спрос на доставку еду и продуктов на платформе Wolt вырос многократно. С ростом спроса, мы можем обеспечить все более широкую доступность услуг", - указала руководитель Wolt в Балтии Лийс Ристаль, добавив, что цель компании в этом году - продолжить расти и предложить такие возможности и в других крупнейших региональных городах Латвии.

Wolt работает в Латвии с 2017 года. В данный момент на платформе Wolt возможно заказать еду из более чем 1000 ресторанов и различные товары из более чем 280 торговых мест. В Латвии Wolt работает в Риге, а с февраля прошлого года - и в Лиепае.


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