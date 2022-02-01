Служба доставки еды Wolt заработала в Юрмале

Изначально доставка Wolt в Юрмале будет доступна из 17 ресторанов и восьми торговых мест, однако в дальнейшем список будет дополнен.

"В прошлом году спрос на доставку еду и продуктов на платформе Wolt вырос многократно. С ростом спроса, мы можем обеспечить все более широкую доступность услуг", - указала руководитель Wolt в Балтии Лийс Ристаль, добавив, что цель компании в этом году - продолжить расти и предложить такие возможности и в других крупнейших региональных городах Латвии.