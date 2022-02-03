В Риге будет два Akropole: обойдутся без новых строек

Сообщается, что смена названий произойдет уже в начале весны. Новая вывеска AKROPOLE Alfa вскоре появится на фасаде торгового центра. Новые названия обоих торговых центров будут использоваться в социальных сетях и других коммуникационных материалах. Ожидается, что процесс введения единого бренда будет полностью завершен весной этого года.

"Предстоящее введение единого бренда для обоих торговых центров подтверждает, что Akropolis Group считает Латвию важным рынком, и мы уверены в его потенциале. Несмотря на трудности, вызванные пандемией, мы верим в рост рынка и поставили перед собой амбициозную цель - сделать AKROPOLE самым любимым брендом и безусловным лидером рынка", - заявил Манфредас Даргужис, генеральный директор “Akropolis Group”.

"Это важный шаг, так как продолжая работать под единым брендом, конкурентоспособность обоих торговых центров будет укрепляться, что поспособствует более быстрому и эффективному внедрению инновационных и привлекательных для посетителей предложений. Мы нацелены на дальнейшее развитие AKROPOLE Alfa и в будущем видим себя еще более удобным и современным торгово-развлекательным центром", - говорит Зане Кактиня, руководитель торгового центра Alfa.