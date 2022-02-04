Деньги можно снимать на кассах магазинов. Рассказываем, где именно

Как все устроено?

Выдача наличных денег производится только вместе с покупкой - в момент совершения расчета платежной картой покупатель должен назвать необходимую сумму. Изъятая сумма наличных денег прибавляется к покупке, в свою очередь покупатель получает чек с отдельно указанной суммой покупки и суммой изъятой денежной суммы. За эту услугу не взимается денежная комиссия.

Минимальная сумма выплаты составляет один цент, а максимальная - 100 евро.

Наличные деньги могут быть сняты с любой карты, если выдавший карту банк разрешил это и в конкретном месте торговли имеется указание о такой возможности.

Во всех ли магазинах это действует?

Нет, преимущественно такая услуга доступна там, где не хватает банкоматов. В основном такое решение практикуют в маленьких региональных продуктовых магазинах, на заправочных станциях и в магазинах, торгующих спиртным.

Как убедился RUS TVNET, снимать деньги прямо в кассах магазинов предлагают все крупнейшие банки страны - SEB, Citadele, Swedbank и Luminor. Однако у каждого банка есть свой список магазинов, предоставляющих такую услугу.

Руководитель отдела по отношениям со СМИ Swedbank Янис Кропс пояснил, что самая крупная торговая компания, предлагающая снятие наличных в своей кассе - это SIA Obuļi, а в целом таких мест несколько десятков, в том числе и в Риге, например, в Master foto на ул. Ф. Садовникова, 39.

В свою очередь представитель Luminor Виктор Саулитис отметил, что спрос на услугу снятия наличных в торговых местах все еще очень низкий. В связи с этим количество сотрудничающих с банком торговых компаний уменьшилось и сейчас услуга доступна лишь в семи местах Латвии, два из которых в Риге - это магазин Astra Trade на улице Тинужу, 18, и SiRA Mēbeles на Лубанас, 117a.

SEB banka, наоборот, недавно расширил такой список, опубликовав его на своей официальной странице. Отметим, что у банка весьма широкое покрытие, которое не ограничивается только регионами. Например, в Риге такая возможность предоставляется в Детской клинической университетской больнице и в магазине ALKOUTLET на улице Авоту, 48.

Ранее член правления SEB banka Арнис Шкапарс пояснял, что возможность снятия наличных при оплате на кассе способствует доступности финансовых услуг, особенно в регионах. Это выгодно также и для торговцев - уменьшается остаток наличных денег в кассе и происходит экономия на затратах, связанных с обработкой наличных денег.