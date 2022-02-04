Нечестную практику торговца обувью продолжают не штрафовать - нужны жалобы покупателей

Представитель PTAC Санита Гертмане отмечает, что пострадавших от недобросовестной коммерческой практики этого предприятия много. Основная проблема, на которую жаловались потребители - заказанные и оплаченные товары не поставляются. В свою очередь, если потребители пользуются правом отказа, коммерсант своевременно не возвращает деньги, и возврат погашается в течение полугода и больше.

"Заставляем выполнить возврат, налагаем все новые наказания, но ничего другого сделать не можем", - отмечает Гертмане. Она говорит, что больше затронуты именно иностранные потребители, но среди пострадавших есть и покупатели из Латвии.

Пока потребители из Латвии не обращаются в полицию - наказать коммерсанта не удастся и нечестная коммерческая практика продолжится. На данный момент заявления в полицию были бы единственным решением.

Представитель PTAC объясняет, что они не могут даже заблокировать сайт. "К домену .com мы не можем добраться так просто. Если бы это был сайт .lv, у нас были бы какие-то шансы остановить этого коммерсанта", - рассказывает Гертмане.

По информации, имеющейся в распоряжении Госполиции, "не наблюдается феномен преступного деяния, чтобы иметь основание любым способом действовать против конкретных юридических лиц". Это не исключает, что полиция сможет действовать, если только пострадавшие лица обратятся в полицию с заявлениями, позволяющими обобщить размеры деяния и доказать систематичность недобросовестных действий, если таковые имеются.

Заместитель руководителя отдела общественных отношений Государственной полиции Илзе Юревица поясняет, что до сих пор в полицию поступили только некоторые заявления, которые могут быть связаны с интересующим вопросом, однако в этих конкретных случаях не были констатированы признаки преступного деяния со стороны юридического лица.

Как только полиция получала такие заявления, коммерсант сразу же возвращал деньги.

Полиция призывает жителей быть внимательными и осторожными, участвуя в связанных с финансами сделках, особенно если они производятся онлайн. Стоит отметить, что в целом в 2021 году такие виды мошенничества, связанные с покупкой и продажей товаров, являются второй крупнейшей группой случаев мошенничества - в Госполицию ежемесячно приходит около 100 заявлений об обманутых лицах.

Чаще всего упомянутые в заявлениях жалобы непосредственно распространяются на непоставку приобретенных товаров. Также получены заявления и на неполученный платеж от лица за уже поставленный товар или несоответствующую, некачественную поставку товаров. Аналогичная ситуация есть и в сфере услуг, когда лица не заплатили за оказанные услуги или же был произведен только первый взнос. Спектр таких случаев достаточно широкий и разнообразный.

Чтобы жители по возможности избегали таких ситуаций, Госполиция призывает принять во внимание несколько советов по безопасности: В пределах возможностей организуйте получение товара и передачу денег лично, особенно если это связано с крупными денежными суммами. Однако, учитывая ограничения, связанные с Covid-19, понятно, что в данный момент соблюдать это условие может быть невозможно.

Перед заказом товара оцените качество интернет-магазина или профиль социальных сетей частного лица - нет ли в нем показаний о том, что это могла бы быть подделка. При исследовании интернет-магазинов следует обращать особое внимание на грамматические ошибки, визуальный вид страницы, открываются ли все разделы, доступны ли контактные данные и другие моменты.

Оцените, не является ли предложение "слишком хорошим, чтобы быть правдой".

Проведите исследование, не найдены ли в интернете отрицательные отзывы о конкретном коммерсанте или лице.

Оцените, предлагает ли торговец безопасную систему оплаты.

Сообщается, что PTAC и Европейский центр информирования потребителей в прошлом году получили 183 жалобы о нечестной коммерческой практике упомянутого торговца.