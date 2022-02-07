Министерство о поддержке домохозяйствам на оплату счетов за жилье: вопросы и ответы

Это давало возможность получить жилищное пособие отдельно проживающему пенсионеру или лицу с доходами до 400 евро, таким образом сохраняя в распоряжении лица 272 евро в месяц, или домохозяйству, в котором живут только лица пенсионного возраста или с инвалидностью, с доходами около 600 евро, таким образом сохраняя в распоряжении домохозяйства 370 евро в месяц.

Одновременно была введена целевая дотация самоуправлениям для обеспечения жилищного пособия для жителей - софинансирование в размере 50 процентов от фактически использованных расходов на жилищное пособие. Эта помощь была предусмотрена с января по май. Теперь этот срок продлен до конца года.

Теперь определена более высокая граница, при которой и другие домохозяйства могут квалифицироваться на получение жилищного пособия. Это позволит претендовать на жилищное пособие и домохозяйствам, для которых установлен коэффициент 1,5.

Другие домохозяйства в муниципальной программе, которая будет использоваться для исчисления жилищного пособия:

домохозяйства с неполной семьей и 1-2 детьми;

домохозяйства с неполной семьей и 3 и более детьми;

домохозяйства с полной семьей и 1-2 детьми;

домохозяйства с полной семьей и 3 и более детьми;

домохозяйства без детей, где проживает хотя бы одно работоспособное лицо.

Пособие смогут получить также, например, полные и неполные семьи с детьми; семьи, в которых один или несколько лиц находятся в трудоспособном возрасте, но проживают вместе с лицом пенсионного возраста или с инвалидностью.

Дети и пенсионеры являются той категорией жителей, которая менее защищена, поскольку они часто зависят от других людей: дети - от родителей, а пенсионеры - от своих детей, поэтому увеличение коэффициента, чтобы предоставить жилищное пособие и остальным домохозяйствам, является обоснованным и необходимым.

Кто может претендовать на это пособие от самоуправлений?

Жилищное пособие может потребовать домохозяйство, которое проживает в находящемся в собственности или арендуемом жилище в конкретном самоуправлении и задекларировало его как свое место жительства. Если жилье снимается, должен быть заключенный арендный договор о пользовании недвижимостью.

Предварительным условием для получения жилищного пособия является оценка материальной ситуации домохозяйства на основании заполненной декларации о прожиточных средствах и подтверждающих расходы на жилище счетах, а также предъявление других доказательств в социальную службу самоуправления.

Размер жилищного пособия исчисляется как разница между суммой гарантированного минимального дохода для домашнего хозяйства (109 евро за первого и 76 евро за каждого следующего члена домохозяйства) и фактическими расходами и общими доходами домохозяйства по специальной формуле с применением соответствующего коэффициента.

Кроме того, пособие будет обеспечено не только для двух видов домохозяйств до 31 мая 2022 года, а для всех видов домохозяйств в течение всего года.

Как и где можно подать заявку на получение этого пособия?

Для получения жилищного пособия одно из лиц домохозяйства должно обратиться в социальную службу самоуправления и подать заявление, справку о доходах и документы, подтверждающие связанные с жильем расходы.

Во время режима чрезвычайной ситуации подача документов осуществляется удаленно и социальная служба самоуправления может предоставить жилищное пособие на основании предыдущего заявления и документов.

Какие расходы учитываются при расчете жилищного пособия?

Объем жилищного пособия рассчитывается, учитывая следующие расходы: