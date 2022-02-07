Пн, 7.02.2022
В течение последнего года мы видим, что в общей сумме три крупнейших аэропорта Литвы - Вильнюс, Клайпеда, Паланга - достигли уровня Риги, чего раньше не было. Это уже означает какое-то перераспределение рынка не в пользу Латвии. Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей

Рижан предупреждают о задержке выплаты жилищных пособий

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Жителей Риги предупреждают о задержке с выплатой жилищных пособий, сообщили в управлении по связям Рижской думы.

Рижская социальная служба призывает жителей с пониманием относиться к случаям, когда расчет жилищного пособия задерживается и выплата не происходит в запланированные сроки.

Чтобы ускорить выплату пособий, рижан просят более точно заполнять заявления.

Тарифы на коммунальные услуги резко выросли, в законодательство внесены изменения, влияющие и на порядок начисления жилищного пособия в самоуправлении, поэтому увеличился объем обрабатываемых документов и данных, а многие работники болеют. Из-за этого работники Рижской социальной службы могут не успевать своевременно рассматривать заявления и принимать решения по выплате пособий.


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