Рижан предупреждают о задержке выплаты жилищных пособий

Рижская социальная служба призывает жителей с пониманием относиться к случаям, когда расчет жилищного пособия задерживается и выплата не происходит в запланированные сроки.

Тарифы на коммунальные услуги резко выросли, в законодательство внесены изменения, влияющие и на порядок начисления жилищного пособия в самоуправлении, поэтому увеличился объем обрабатываемых документов и данных, а многие работники болеют. Из-за этого работники Рижской социальной службы могут не успевать своевременно рассматривать заявления и принимать решения по выплате пособий.