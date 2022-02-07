Рижан предупреждают о задержке выплаты жилищных пособий
Жителей Риги предупреждают о задержке с выплатой жилищных пособий, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
Жителей Риги предупреждают о задержке с выплатой жилищных пособий, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
Рижская социальная служба призывает жителей с пониманием относиться к случаям, когда расчет жилищного пособия задерживается и выплата не происходит в запланированные сроки.
Чтобы ускорить выплату пособий, рижан просят более точно заполнять заявления.
Тарифы на коммунальные услуги резко выросли, в законодательство внесены изменения, влияющие и на порядок начисления жилищного пособия в самоуправлении, поэтому увеличился объем обрабатываемых документов и данных, а многие работники болеют. Из-за этого работники Рижской социальной службы могут не успевать своевременно рассматривать заявления и принимать решения по выплате пособий.