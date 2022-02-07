Компенсацию за подорожание газа получат примерно 65 000 клиентов Latvijas gāze

В связи со стремительным ростом цен на природный газ домохозяйствам-клиентам Latvijas gāze в течение четырех месяцев будет оказываться государственная поддержка по платежам за природный газ. Государство покроет часть платы за каждый потребленный киловатт-час (кВт/ч), тем самым компенсируя значительный рост цен на газ.

Снижение платы за газ с января по апрель этого года предусмотрено для всех домохозяйств, заключивших договор с Latvijas gāze, чье годовое потребление составляет не менее 250 кубометров или 2635,1 кВт/ч, а также для тех, кто получает природный газ в рамках услуги "Последняя гарантированная поставка".

Петере подчеркнула, что подавать заявку на эту госпомощь не нужно. Снижение платы будет предоставлено автоматически и отражено в счетах Latvijas gāze, а также в перерасчете выровненных платежей.

На получение поддержки классифицируются примерно 65 000 домохозяйств.

Петере также рассказала, что для домохозяйств, которые не подали показания счетчиков, Gaso рассчитает среднемесячное потребление.

Как сообщалось, 27 января в окончательном чтении Сейм принял закон о мерах по снижению влияния чрезвычайного роста цен на энергоносители, который предусматривает оказание поддержки населению и предпринимателям в размере почти 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.

Государственная поддержка предусматривает, что снижение платы за кВт/ч природного газа будет зависеть от потребления, а именно, если среднемесячное потребление за 12-месячный период составляет от 221 кВт/ч до 5269 кВт/ч или от 21 до 500 кубометров, государство компенсирует снижение платы за природный газ в размере 0,03045 евро за кВт/ч без учета налога на добавленную стоимость (НДС), а для тех потребителей, среднемесячное потребление которых за 12-месячный период превышает 5269 кВт/ч или 500 кубометров, государство компенсирует плату за природный газ в размере 0,02279 евро за кВт/ч без учета НДС.