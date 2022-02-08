Изменения условий карантина для школьников и не только. Решения правительства

В настоящее время в вузах и колледжах очно учатся и работают лица с ковид-сертификатами. Кроме того, с 15 февраля вступает в силу условие о том, что для осуществления учебного процесса, работы и оказания услуг в вузах как очно, так и дистанционно требуется ковид-сертификат. Как указали в Министерстве образования и науки, действующие правила очных занятий сохранятся до окончания чрезвычайного положения.

Продлена возможность временно отстранять от работы непривитых сотрудников

До окончания режима чрезвычайной ситуации 28 февраля продлена возможность временно отстранять невакцинированных против Covid-19 работников, предусматривают утвержденные во вторник правительством поправки к распоряжению об объявлении режима ЧС.

Подавшее поправки Министерство экономики поясняет, что изменения необходимы, принимая во внимание, что приближается дата, когда у некоторых работников с момента отстранения от исполнения обязанностей в связи с отсутствием ковид-сертификата пройдет три месяца. Поэтому разработано решение для упомянутых сотрудников, позволяющее сохранить имеющиеся трудовые отношения на время до окончания режима ЧС.

В министерстве пояснили, что поправки предусматривают создание более благоприятного решения для трудоустроенных, дающие возможность сохранить правовые трудовые отношения до 28 февраля. Решение также дает возможность избежать необоснованных потерь и расходов как для работодателя, так и для государства.

Смягчение ограничений: решение будет принято на следующей неделе

Кабинет министров планирует договориться о смягчении эпидемиологических ограничений на заседании правительства на следующей неделе, 15 февраля.

На заседании правительства во вторник вопрос об ограничениях широко обсуждался после того, как премьер-министр Кришьянис Кариньш после доклада о заболеваемости Covid-19 заявил, что правительству следует радикально изменить свой подход к эпидемиологическим требованиям с учетом предыдущих прогнозов, которые предусматривали, что количество госпитализированных с Covid-19 будет намного выше, чем оно есть сейчас.

Глава правительства попросил разработчиков предыдущих графиков представить правительству обновленные данные.

Премьер-министр также сказал, что Латвия должна согласовать свои эпидемиологические требования с балтийскими соседями, Литвой и Эстонией, где нет закрытых отраслей. Например, очень популярным городом для отдыха у латвийцев стал эстонский город Пярну, что вызывает вопросы о том, оправданы ли существующие ограничения своей целью - сокращением числа госпитализаций с Covid-19.

Говоря о встрече коалиции в понедельник, Павлютс заявил, что острые дискуссии вызвал вопрос о сохранении системы сертификатов в Латвии.

Кариньш: Следует уделять внимание индивидуальной защите

В борьбе с пандемией Covid-19 на ее нынешнем этапе необходимо уделять как можно больше внимания индивидуальной защите, отходя тем самым от коллективных ограничений, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства во вторник..

По его словам, каждый должен понимать, что лучшая защита от Covid-19 - это вакцинация, ношение правильных масок и частое тестирование.

"Нам нужно уйти от ограничений в обществе, от экономических ограничений, которые дорого нам обходятся, к индивидуальной защите, которая не стоит нам дорого, мы можем это делать, мы можем уживаться с этим [вирусом] так же, как и другие европейские страны. Это то направление, в котором, я считаю, нам нужно двигаться и как можно скорее", - сказал премьер-министр. В то же время он отметил, что в случае необходимости готов созвать заседание по этому вопросу и раньше.