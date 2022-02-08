Смягчение ограничений: решение будет принято на следующей неделе

На заседании правительства во вторник вопрос об ограничениях широко обсуждался после того, как премьер-министр Кришьянис Кариньш после доклада о заболеваемости Covid-19 заявил, что правительству следует радикально изменить свой подход к эпидемиологическим требованиям с учетом предыдущих прогнозов, которые предусматривали, что количество госпитализированных с Covid-19 будет намного выше, чем оно есть сейчас.

Глава правительства попросил разработчиков предыдущих графиков представить правительству обновленные данные.

Премьер-министр также сказал, что Латвия должна согласовать свои эпидемиологические требования с балтийскими соседями, Литвой и Эстонией, где нет закрытых отраслей.

Например, очень популярным городом для отдыха у латвийцев стал эстонский город Пярну, что вызывает вопросы о том, оправданы ли существующие ограничения своей целью - сокращением числа госпитализаций с Covid-19.

По словам Кариньша, судя по имеющимся на данный момент данным, больницы не будут перегружены, как это было при дельта-штамме. Поэтому, по мнению премьер-министра, некоторые нормы можно было бы изменить раньше, проявив тем самым гибкость.

Что касается моделей, ранее представленных на заседании Кабинета министров, то, по словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, хотя прогнозы по уровню госпитализации не подтвердились, число зараженных спрогнозировано точно. Он также добавил, что вопрос о новых прогнозах нужно адресовать главе Государственной канцелярии Янису Цитсковскису.

Говоря о встрече коалиции в понедельник, Павлютс заявил, что острые дискуссии вызвал вопрос о сохранении системы сертификатов в Латвии.

Также, по словам Павлютса, Кариньш ошибается, полагая, что Министерство здравоохранения принимает решения на основе устаревших данных. В настоящее время Минздрав учитывает тот факт, что Латвия уже очень близка к пику заболеваемости.

Павлютс также призвал с уважением относиться к работникам первичного здравоохранения, которые находятся в очень тяжелом положении, поэтому не следует торопиться с решениями об ослаблении ограничений.

В ходе обсуждения министр финансов Янис Рейрс (СП) отметил, что в контексте ограничений нужно оценивать и финансовый аспект, так как в будущем государству будет все дороже брать кредиты. Он подчеркнул, что Латвия была единственной страной в ЕС, которая "ничего не сделала" во время омикронной волны, то есть не сняла отдельные ограничения.

Рейрс сказал, что предложение Минздрава дождаться пика дорого обходится государству.

Министр юстиции Янис Борданс заявил, что

способ работы правительства надо изменить, поскольку в условиях кризиса принятие решений происходит слишком поздно.