В Латвии на прошлой неделе выявлено восемь клинических случаев гриппа

Резекненская больница сообщила о десяти стационарных случаях гриппа, а Детская клиническая университетская больница - об одном.

По данным SPKC, в этом сезоне количество пациентов, обратившихся к семейным врачам по поводу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), значительно выше, чем в предыдущем. Высокая заболеваемость обусловлена распространением различных респираторных вирусов, в том числе коронавируса, вирусов гриппа и других.

На прошлой неделе было 2580,9 случаев ОРВИ на 100 тысяч населения.

Наибольшая интенсивность наблюдалась у детей в возрасте 0-4 лет, а также в возрасте от 5 до 14 лет. В свою очередь, самая высокая заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей отмечена в Лиепае, Риге и Юрмале.

Заболеваемость пневмонией в этом сезоне также выше, чем в прошлом году. На прошлой неделе семейные врачи сообщили о 23 пациентах, нуждающихся в лечении от пневмонии. Сообщалось о более высокой заболеваемости пневмонией у детей.