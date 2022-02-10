Мусорный абсурд: жители сортируют отходы, но выгоды от этого практически нет

Например, клиенты EKO Baltija Vide в Риге должны платить 24,25 евро за вывоз контейнера с несортированными отходами и лишь немногим меньше - 23,37 евро - за вывоз биологических отходов.
При этом в Саласпилсском крае вывоз несортированных отходов стоит 23,46 евро, а цена за утилизацию специально собранных биологических отходов значительно выше - 26,37.
Это мало того что не мотивирует население заниматься сортировкой мусора, но даже вызывает опасения, что существующие клиенты начнут отказываться от сортировочных контейнеров.
Такая ситуация возникла из-за того, что на полигоне в Гетлини начал работать новый комплекс по переработке биоотходов: он позволяет кухонные или садовые отходы перерабатывать более экологично и в соответствии с требованиями ЕС, но в буквальном смысле гораздо более дорогой ценой, чем раньше.
Чиновники не позаботились вовремя уладить юридическую сторону, а между тем, чтобы Рижская дума и другие самоуправления могли изменить условия заключенных с управляющими отходами договоров, необходимо в законодательном порядке установить более низкую плату за сортированные биологические отходы.
Увы, попытка Министерства окружающей среды добиться срочного решения вопроса в Сейме в январе провалилась.
Сортировка биологических отходов в Латвии только постепенно набирает обороты, но ее очень важно развивать, ведь примерно 40% всех бытовых отходов являются биологическими. Кроме того, к концу 2023 года государство должно обеспечить порядок, при котором биоотходы будут или перерабатываться в месте их образования, или сортироваться и отправляться на переработку.