Мусорный абсурд: жители сортируют отходы, но выгоды от этого практически нет

Например, клиенты EKO Baltija Vide в Риге должны платить 24,25 евро за вывоз контейнера с несортированными отходами и лишь немногим меньше - 23,37 евро - за вывоз биологических отходов.

При этом в Саласпилсском крае вывоз несортированных отходов стоит 23,46 евро, а цена за утилизацию специально собранных биологических отходов значительно выше - 26,37.

Это мало того что не мотивирует население заниматься сортировкой мусора, но даже вызывает опасения, что существующие клиенты начнут отказываться от сортировочных контейнеров.

Такая ситуация возникла из-за того, что на полигоне в Гетлини начал работать новый комплекс по переработке биоотходов: он позволяет кухонные или садовые отходы перерабатывать более экологично и в соответствии с требованиями ЕС, но в буквальном смысле гораздо более дорогой ценой, чем раньше.

Чиновники не позаботились вовремя уладить юридическую сторону, а между тем, чтобы Рижская дума и другие самоуправления могли изменить условия заключенных с управляющими отходами договоров, необходимо в законодательном порядке установить более низкую плату за сортированные биологические отходы.

Увы, попытка Министерства окружающей среды добиться срочного решения вопроса в Сейме в январе провалилась.