ФОТО: Пресс-фото

Как и 15 лет назад, когда в моде были уникальные дизайны телефонов, превосходившие друг друга необычными материалами и способами открывания, дизайн смартфонов сейчас уверенно находится на пути к победе. Будь то минимализм или авангард, дизайн — это первый критерий, который может оценить потенциальный владелец устройства. Однако, несмотря на первоначальное впечатление, в дизайне очень важны некоторые факторы, которые берут во внимание разработчики техники при создании нового устройства, и которые должны учитывать потенциальные покупатели перед покупкой.

Уникальность дизайна

О вкусах не спорят - в этом выражении есть доля правды. Каждый из нас хочет найти для себя подходящий телефон, который соответствовал бы современным тенденциям и отличался уникальным внешним видом. Выбор смартфонов сейчас очень широк, предлагая классические телефоны с сенсорным экраном различных размеров и цветов. Однако относительно недавно этот ассортимент пополнился складными смартфонами с более интересными формами.

ФОТО: Пресс-фото

«Форма и дизайн устройства — это первые факторы, которые можем оценить, не прикасаясь к устройству. Параметры могут различаться —изогнутый или прямой экран, объектив сбоку или по центру, а сам телефон складной или прямой. С точки зрения уникального дизайна наиболее отличительными безусловно являются складные смартфоны, которые представляют собой сочетание лучших технологий начала века и современности. Одним из таких примеров является новый Huawei P50 Pocket с технологией горизонтального шарнира, которая позволяет смартфону складываться симметрично, при этом обе стороны экрана полностью соприкасаются, не оставляя зазора», — объясняет Микус Тиллерс, руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

Материалы и цвет, которые позволяют выделяться

Выбирая материалы, используемые для проектирования устройства, все чаще используются различные нестандартные решения. Например, если раньше разработчики технологий придерживались минималистичных цветовых тонов, таких как черный и белый, то теперь они удивляют всё более яркими цветами, чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящий для своей личности. Покупателей также привлекают устройства, цвет которых меняет оттенок при отражении света.

ФОТО: Пресс-фото

«Цвет определенно такой же привлекательный фактор, как и используемые материалы. Существует сотни вариаций — одни разработчики предпочитают корпус из нержавеющей стали, другие интегрируют стекло, придавая устройству ощущение эксклюзивности, а в бюджетных телефонах часто используют сплавы из современнейших пластмасс или углеродного волокна. В этом отношении Huawei впечатляет отделкой нового складного смартфона, в которой используется материал из микростекла с трехмерным ромбовидным алмазным дизайном. Подобно ярким цветам, обыгрывание материалов становится все более популярным, позволяя пользователям выбрать наиболее подходящее для себя устройство», — объясняет M. Тиллерс.

Эргономичный дизайн всегда в моде

Удобство – это одно из главных условий выбора, которое обычно также является решающим. Устройство, помещающееся на ладони, возможность браузинга одним пальцем и функции клавиш на корпусе являются важными составляющими эргономичного дизайна. Современному человеку, который всегда на бегу, важно, чтобы устройством было удобно пользоваться одной рукой, поэтому размер и расположение встроенных клавиш необходимо хорошо продумать уже в процессе разработки.

ФОТО: Пресс-фото