Победный марш дизайна: чем удивляют последние модели смартфонов?
Как и 15 лет назад, когда в моде были уникальные дизайны телефонов, превосходившие друг друга необычными материалами и способами открывания, дизайн смартфонов сейчас уверенно находится на пути к победе. Будь то минимализм или авангард, дизайн — это первый критерий, который может оценить потенциальный владелец устройства. Однако, несмотря на первоначальное впечатление, в дизайне очень важны некоторые факторы, которые берут во внимание разработчики техники при создании нового устройства, и которые должны учитывать потенциальные покупатели перед покупкой.
Уникальность дизайна
О вкусах не спорят - в этом выражении есть доля правды. Каждый из нас хочет найти для себя подходящий телефон, который соответствовал бы современным тенденциям и отличался уникальным внешним видом. Выбор смартфонов сейчас очень широк, предлагая классические телефоны с сенсорным экраном различных размеров и цветов. Однако относительно недавно этот ассортимент пополнился складными смартфонами с более интересными формами.
«Форма и дизайн устройства — это первые факторы, которые можем оценить, не прикасаясь к устройству. Параметры могут различаться —изогнутый или прямой экран, объектив сбоку или по центру, а сам телефон складной или прямой. С точки зрения уникального дизайна наиболее отличительными безусловно являются складные смартфоны, которые представляют собой сочетание лучших технологий начала века и современности. Одним из таких примеров является новый Huawei P50 Pocket с технологией горизонтального шарнира, которая позволяет смартфону складываться симметрично, при этом обе стороны экрана полностью соприкасаются, не оставляя зазора», — объясняет Микус Тиллерс, руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии.
Материалы и цвет, которые позволяют выделяться
Выбирая материалы, используемые для проектирования устройства, все чаще используются различные нестандартные решения. Например, если раньше разработчики технологий придерживались минималистичных цветовых тонов, таких как черный и белый, то теперь они удивляют всё более яркими цветами, чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящий для своей личности. Покупателей также привлекают устройства, цвет которых меняет оттенок при отражении света.
«Цвет определенно такой же привлекательный фактор, как и используемые материалы. Существует сотни вариаций — одни разработчики предпочитают корпус из нержавеющей стали, другие интегрируют стекло, придавая устройству ощущение эксклюзивности, а в бюджетных телефонах часто используют сплавы из современнейших пластмасс или углеродного волокна. В этом отношении Huawei впечатляет отделкой нового складного смартфона, в которой используется материал из микростекла с трехмерным ромбовидным алмазным дизайном. Подобно ярким цветам, обыгрывание материалов становится все более популярным, позволяя пользователям выбрать наиболее подходящее для себя устройство», — объясняет M. Тиллерс.
Эргономичный дизайн всегда в моде
Удобство – это одно из главных условий выбора, которое обычно также является решающим. Устройство, помещающееся на ладони, возможность браузинга одним пальцем и функции клавиш на корпусе являются важными составляющими эргономичного дизайна. Современному человеку, который всегда на бегу, важно, чтобы устройством было удобно пользоваться одной рукой, поэтому размер и расположение встроенных клавиш необходимо хорошо продумать уже в процессе разработки.
«Преимущество горизонтально складывающихся смартфонов заключается в том, что они очень компактны. Например, Huawei P50 Pocket имеет экран меньшего размера на внешнем корпусе, который в сложенном виде позволяет легко использовать основные функции - входящие уведомления, индикаторы здоровья, навигацию, переключать песни, а также делать фотографии, что очень удобно для динамичного образа жизни. Кроме того, складные смартфоны позволяют создавать селфи более высокого качества с помощью основной камеры, поскольку ее легко повернуть к себе в сложенном состоянии», — объясняет М. Тиллерс.