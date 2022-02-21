airBaltic открыла набор на 200 рабочих мест

В настоящее время в airBaltic трудоустроены 1559 человек, в том числе 262 пилота и 404 члена экипажа.

В среду, 23 февраля, в 16:00 airBaltic проведет день открытых дверей для бортпроводников на платформе YouTube. Во время мероприятия у заинтересованных лиц будет возможность пообщаться со специалистами по подбору персонала airBaltic и опытными бортпроводниками, чтобы получить представление об их повседневной работе.

В интервью агентству LETA в этом месяце председатель правления авиакомпании Мартиньш Гаусс рассказал, что компания снова приняла на работу почти всех сотрудников, которых пришлось уволить в 2020 году из-за пандемии. Благодаря поставкам новых самолетов в airBaltic теперь работает больше сотрудников, чем в начале 2019 года.

Гаусс пояснил, что в этом году авиакомпания получит восемь, а в следующем году еще восемь самолетов Airbus A220-300. Если бы были задействованы все 12 турбовинтовых самолетов, которые в настоящее время не используются, у airBaltic было бы в общей сложности 52 самолета.

Таким образом требуется намного больше персонала для обслуживания самолетов, а также много специалистов, которые ежедневно летали бы на бортах 40 самолетов Airbus.

"Самолету Airbus требуются как минимум три члена обслуживающего персонала на рейс, турбовинтовому - только два. Летный экипаж состоит из двух пилотов. На один самолет необходимы как минимум пять команд пилотов. То есть нам требуется не менее 400 пилотов, не считая инструкторов и управляющих. Кроме того, на каждый самолет нужны пять команд обслуживающего персонала - еще 15 человек. То есть, для обслуживания 40 самолетов требуется в общей сложности не менее 600 сотрудников", - сказал глава airBaltic.

В этом году airBaltic получит последний самолет только в конце года, поэтому самый крупный набор сотрудников запланирован на весну следующего года. По словам Гаусса, после увольнений в 2020 году в компании было менее 1000 сотрудников, сейчас их более 1500 и ожидается, что следующей весной их число превысит 2000.

Уже сообщалось, что в 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году.

В 2020 году под влиянием пандемии оборот концерна airBaltic составил 142,6 млн евро, что на 72% меньше, чем годом ранее, а убытки компании увеличились в 29 раз до 264,6 млн евро. Финансовые данные за прошлый год еще не опубликованы.