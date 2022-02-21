Обычное авто против электромобиля: сравнение затрат может удивить

"В Латвии нет недостатка в людях, которые хотят, чтобы их образ мышления отражался в современном автомобиле, и готовы платить больше за прогресс, не дожидаясь поддержки. Другая группа состоит из тех, кто традиционно выбирает новейшие предметы роскоши. А еще есть обычные покупатели, открытые новым возможностям и электрификации, но при условии, что покупка имеет под собой какое-то рациональное финансовое обоснование. Парадокс состоит в том, что в затратах полного цикла стоит углубляться во все - хотя электромобили, как правило, дороже, машины с двигателями внутреннего сгорания пострадали от роста цен, вызванного глобальными проблемами, и точнее сравнивать конкретные автомобили", - объясняет Янис Трезиньш.

Электромобиль Kia EV6 ФОТО: Kia

Здесь снова можно сравнить две разные машины. Например, полноприводный Kia EV6 мощностью 277 кВт с аккумулятором на 77,4 кВтч в полной комплектации стоит €62 490, а стоимость хорошо оборудованного Volkswagen Tiguan аналогичного размера, оснащенного 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 кВт, автоматической коробкой передач и полным приводом, легко может превысить 50 000 евро.

Больше расчетов для более четкой картины

Янис Трезиньш советует для получения полной картины, помимо продажной цены, учитывать как минимум шесть других факторов.

Первый фактор - место жительства

"Начните с вопросов о своем жилье. Вы живете в частном доме? А может быть, в многоквартирном доме с подземным паркингом? Если оба ответа отрицательные, то об электромобиле не может быть и речи", - говорит специалист.

Второй фактор - ожидаемый пробег

Вы также должны учитывать, сколько километров вы можете проехать. Обычно новую машину в Латвии покупают на пять лет, за это время планируется проехать 100 тысяч километров. "Можно предположить, что бензиновый автомобиль потребляет около 8 литров топлива на 100 км пути. По сегодняшним ценам это 12 евро, то есть за весь период на топливо будет потрачено около 12 тысяч евро", - посчитал эксперт.

Подсчитать, сколько будет стоить электроэнергия, сложнее, так как в некоторых местах электромобили все еще можно заряжать бесплатно. Но даже если делать это только дома, платя 0,2 евро за киловатт-час, а электромобиль потребляет 20 кВтч на 100 км пути, то на каждые 100 000 километров пути вам придется потратить до 4000 евро.

Третий фактор - условия кредита

При приобретении автомобиля в лизинг также имеет значение процентная ставка, и во многих случаях она более выгодна для покупателей экологически чистых транспортных средств. По словам Трезиньша, ставка для автомобиля внутреннего сгорания может составлять до 2,3%, а для электромобиля - всего 1,5%. "Возможно, это преувеличенный пример, но он показывает потенциальную выгоду. Если цена автомобиля достигает 65 000 евро, за пять лет можно сэкономить почти 2000 евро за счет разницы с автомобилями внутреннего сгорания", - поясняет специалист.

Четвертый фактор - техническое обслуживание

Затраты на техническое обслуживание также важны. По словам Яниса Трезиньша, цены на сервисные работы аналогичны, но в электромобиле меньше деталей, заменяемых в 100 000-километровом цикле эксплуатации, и меньше деталей, которые могут быть подвержены дефектам. Например, система рекуперации энергии разгружает тормозную систему электромобилей, поэтому один комплект тормозных дисков и колодок может прослужить до 100 000 км.

Пятый фактор - страховка

По словам Яниса Трезиньша, страховщики применяют к электромобилям те же условия, что и к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, и чтобы увидеть плату за конкретный автомобиль, ее необходимо рассчитать на сайте страховщика.

Однако цена покупки автомобиля, безусловно, влияет и на КАСКО, а поскольку электромобиль стоит дороже, то и страховка будет дороже, по крайней мере пока.

Шестой фактор - важные дополнительные бонусы

Эксперт также отмечает, что некоторые бонусы от электромобилей часто не оцениваются как финансовая выгода, хотя это можно рассчитать. Бесплатная парковка, использование полос общественного транспорта в условиях интенсивного движения, сниженные дорожные сборы - это лишь некоторые из преимуществ вождения электромобиля.

Зарядка электромобиля ФОТО: Пресс-фото

"Время, сэкономленное в пробках, не может быть легко конвертировано в денежный бонус, но экономия времени - это факт, и, во-вторых, езда по полосам общественного транспорта снижает стресс. Объективно можно рассчитать экономию на парковке. Ежемесячная стоимость будет исчисляться десятками, а то и сотнями евро, поэтому через несколько лет сумма, потраченная на парковку, может быть записана четырьмя цифрами. Игнорировать это было бы неразумно".