VSAA начинает выплачивать пособия. в связи с энергокризисом. Кому положено и когда ждать?

VSAA обращает внимание на то, что не все получат поддержку уже в феврале. Те пенсионеры, которые получают пенсию на счет в банке или на счет PNS, получат первые 40 евро за январь и февраль с 24 февраля по 1 марта - т.е. не все в один и тот же день. Затем последует выплата в размере 20 евро в марте и апреле вместе с ежемесячной пенсией.

Если же пенсия доставляется пенсионеру Латвийской почтой по месту жительства, почтальон в марте доставит 60 евро за январь, февраль и март вместе с ежемесячной пенсией. После этого последует выплата еще 20 евро в апреле вместе с апрельской пенсией.

Как уже сообщалось, на этой неделе VSAA также начало выплачивать в связи с энергетическим кризисом пособие в размере 50 евро в месяц на каждого ребенка.

Оба пособия причитаются за период с 1 января по 30 апреля.