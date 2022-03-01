Вт, 1.03.2022
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Юрий Дудь, российский журналист

Stockmann изымает из продажи всю продукцию производства России и Беларуси

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Stockmann изымает из продажи всю продукцию производства России и Беларуси во всех странах, где работает компания.

Соглашение касается универмагов в Финляндии, Таллинне и Риге, а также интернет-магазина Stockmann. Из продажи будет изъято около 200 товаров, сообщило предприятие.

"Мы полностью осуждаем ситуацию в Украине и в шоке от происходящего. Мы хотим внести свой вклад в воздействие на ситуацию и убрать из нашего ассортимента продукцию из России и Беларуси. Мы мысленно вместе с украинцами",

- сказал исполнительный директор Stockmann Яри Латванен.

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