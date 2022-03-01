Stockmann изымает из продажи всю продукцию производства России и Беларуси
Stockmann изымает из продажи всю продукцию производства России и Беларуси во всех странах, где работает компания.
Stockmann изымает из продажи всю продукцию производства России и Беларуси во всех странах, где работает компания.
Соглашение касается универмагов в Финляндии, Таллинне и Риге, а также интернет-магазина Stockmann. Из продажи будет изъято около 200 товаров, сообщило предприятие.
- сказал исполнительный директор Stockmann Яри Латванен.