Страны Балтии и весь ЕС могут ограничить свои воды для российских судов. Что говорят министры?

Линкайтс заявил, что и в этом случае важно, чтобы решение принималось совместно всеми странами, поскольку индивидуальные ограничения одной страны не возымеют должного эффекта.
"Только общая политика позволит достичь нашей общей цели - международной изоляции России и максимального воздействия санкций", - заявил министр сообщения.
Министр выразил благодарность Латвийской ассоциации стивидорных компаний за выражение резкого осуждения массированной атаки России на Украину и поддержки стремлению Украины вступить в ЕС. На этой неделе ассоциация заявила в открытом письме министру, что порты являются объектом критической инфраструктуры и что отрасль готова обеспечить диверсификацию энергетических грузов с Запада и позаботиться о безопасности портов. С 2014 года отрасль активно работает над переходом к "умной" реиндустриализации и диверсификации и готова развиваться дальше, при государственной поддержке увеличивая объемы производства возобновляемой энергии.
Ассоциация также выражает готовность обеспечить оперативную кризисную коммуникацию в отрасли и разработать план развития необходимой критической инфраструктуры, а также план дополнительных альтернативных инвестиций, которые способствовали бы энергетической независимости и безопасности латвийской экономики.
Министр и бизнесмены сошлись во мнении, что в нынешней меняющейся геополитической ситуации важен оперативный обмен информацией и быстрое решение проблем совместными усилиями. Также важно сотрудничество с министерствами экономики и иностранных дел, говорит советница министра по вопросам коммуникации.
Правительство Литвы планирует запретить российским судам заход в Клайпедcкий порт
Литовское правительство намерено запретить заход в Клайпедский морской порт российским судам и судам, связанным с этой страной, сообщили BNS источники в правительстве.
По их данным, решение правительство должно принять в ближайшее время.
Оно должно быть принято в качестве реакции на начатую Россией войну в Украине и с тем, чтобы обеспечить безопасность Литвы.
Запрет на заход в Клайпедский морской порт и пользование его услугами, инфраструктурой будет применяться в отношении судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с Россией, гражданами этой страны и компаниями.
По данным Клайпедского порта, в среду утром в нем находились два судна с российским флагом.
В пояснительном письме руководству Клайпедского порта и связанным с ним организациям, которым располагает BNS, говорится, что их настоятельно призывают ответственно оценивать возможные риски и расторгнуть все связи с пользующимися портом российскими операторами судоходного бизнеса и экспедиторами.
"Мы призываем ваши компании и организации не выдавать разрешения на прибытие в Клайпедский морской порт и на пользование портовыми услугами и инфраструктурой судам, которые зарегистрированы, принадлежат, контролируются, арендуются или эксплуатируются любыми лицами или компаниями, связанными с Россией", - говорится в документе.
"С учетом агрессии Владимира Путина и войны в Украине мы призываем выразить четкую позицию о том, что эти суда не ждут в Клайпедском порту", - подчеркивается в нем.