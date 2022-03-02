Ср, 2.03.2022
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Страны Балтии и весь ЕС могут ограничить свои воды для российских судов. Что говорят министры?

Эдгар Ринкевич ФОТО: Zane Bitere / LETA

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич не исключает возможности, что будет принята договоренность стран об ограничении плавания российских судов в территориальных водах ЕС.

В программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр заявил, что Латвия выступает за введение всех санкций и против Беларуси.

"Если в Беларуси не будет столь же мощного санкционного режима, то будут всевозможные попытки России его обойти", - сказал министр.

По его словам, события развиваются очень стремительно, и невозможно было еще пару недель назад предполагать, что ЕС и США могут принять столь радикальные решения. Что касается возможностей ограничения судоходства, то, по словам главы МИД, важно, чтобы это было общеевропейским решением.

Линкайтс призывает четко заявить, что суда, имеющие отношение к России, нежелательны в латвийских портах

Министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия) призывает представителей портов и предпринимателей критически оценить, с какими предприятиями сотрудничать и какие суда обслуживать, и четко заявить, что суда, связанные с Россией, нежелательны в латвийских портах, сообщила советница министра по вопросам коммуникации Майя Рена.

Латвия вместе с другими странами Европейского союза (ЕС) рассматривает возможность ограничения использования территориальных вод стран ЕС российскими судами. В среду Линкайтс встретился с руководством Латвийской ассоциации стивидорных компаний, крупных портов и Latvijas dzelzceļš, чтобы обсудить влияние войны России на Украине и наложенных на Россию санкций на отрасль транзита и логистики.

Линкайтс заявил, что и в этом случае важно, чтобы решение принималось совместно всеми странами, поскольку индивидуальные ограничения одной страны не возымеют должного эффекта.

"Только общая политика позволит достичь нашей общей цели - международной изоляции России и максимального воздействия санкций", - заявил министр сообщения.

Министр выразил благодарность Латвийской ассоциации стивидорных компаний за выражение резкого осуждения массированной атаки России на Украину и поддержки стремлению Украины вступить в ЕС. На этой неделе ассоциация заявила в открытом письме министру, что порты являются объектом критической инфраструктуры и что отрасль готова обеспечить диверсификацию энергетических грузов с Запада и позаботиться о безопасности портов. С 2014 года отрасль активно работает над переходом к "умной" реиндустриализации и диверсификации и готова развиваться дальше, при государственной поддержке увеличивая объемы производства возобновляемой энергии.

Ассоциация также выражает готовность обеспечить оперативную кризисную коммуникацию в отрасли и разработать план развития необходимой критической инфраструктуры, а также план дополнительных альтернативных инвестиций, которые способствовали бы энергетической независимости и безопасности латвийской экономики.

Министр и бизнесмены сошлись во мнении, что в нынешней меняющейся геополитической ситуации важен оперативный обмен информацией и быстрое решение проблем совместными усилиями. Также важно сотрудничество с министерствами экономики и иностранных дел, говорит советница министра по вопросам коммуникации.

Правительство Литвы планирует запретить российским судам заход в Клайпедcкий порт

Литовское правительство намерено запретить заход в Клайпедский морской порт российским судам и судам, связанным с этой страной, сообщили BNS источники в правительстве.

По их данным, решение правительство должно принять в ближайшее время.

Оно должно быть принято в качестве реакции на начатую Россией войну в Украине и с тем, чтобы обеспечить безопасность Литвы.

Запрет на заход в Клайпедский морской порт и пользование его услугами, инфраструктурой будет применяться в отношении судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с Россией, гражданами этой страны и компаниями.

По данным Клайпедского порта, в среду утром в нем находились два судна с российским флагом.

В пояснительном письме руководству Клайпедского порта и связанным с ним организациям, которым располагает BNS, говорится, что их настоятельно призывают ответственно оценивать возможные риски и расторгнуть все связи с пользующимися портом российскими операторами судоходного бизнеса и экспедиторами.

"Мы призываем ваши компании и организации не выдавать разрешения на прибытие в Клайпедский морской порт и на пользование портовыми услугами и инфраструктурой судам, которые зарегистрированы, принадлежат, контролируются, арендуются или эксплуатируются любыми лицами или компаниями, связанными с Россией", - говорится в документе.

"С учетом агрессии Владимира Путина и войны в Украине мы призываем выразить четкую позицию о том, что эти суда не ждут в Клайпедском порту", - подчеркивается в нем.

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