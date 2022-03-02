Страны Балтии и весь ЕС могут ограничить свои воды для российских судов. Что говорят министры?

Линкайтс заявил, что и в этом случае важно, чтобы решение принималось совместно всеми странами, поскольку индивидуальные ограничения одной страны не возымеют должного эффекта.

"Только общая политика позволит достичь нашей общей цели - международной изоляции России и максимального воздействия санкций", - заявил министр сообщения.

Министр выразил благодарность Латвийской ассоциации стивидорных компаний за выражение резкого осуждения массированной атаки России на Украину и поддержки стремлению Украины вступить в ЕС. На этой неделе ассоциация заявила в открытом письме министру, что порты являются объектом критической инфраструктуры и что отрасль готова обеспечить диверсификацию энергетических грузов с Запада и позаботиться о безопасности портов. С 2014 года отрасль активно работает над переходом к "умной" реиндустриализации и диверсификации и готова развиваться дальше, при государственной поддержке увеличивая объемы производства возобновляемой энергии.

Ассоциация также выражает готовность обеспечить оперативную кризисную коммуникацию в отрасли и разработать план развития необходимой критической инфраструктуры, а также план дополнительных альтернативных инвестиций, которые способствовали бы энергетической независимости и безопасности латвийской экономики.

Министр и бизнесмены сошлись во мнении, что в нынешней меняющейся геополитической ситуации важен оперативный обмен информацией и быстрое решение проблем совместными усилиями. Также важно сотрудничество с министерствами экономики и иностранных дел, говорит советница министра по вопросам коммуникации.

Правительство Литвы планирует запретить российским судам заход в Клайпедcкий порт

Литовское правительство намерено запретить заход в Клайпедский морской порт российским судам и судам, связанным с этой страной, сообщили BNS источники в правительстве.

По их данным, решение правительство должно принять в ближайшее время.

Оно должно быть принято в качестве реакции на начатую Россией войну в Украине и с тем, чтобы обеспечить безопасность Литвы.

Запрет на заход в Клайпедский морской порт и пользование его услугами, инфраструктурой будет применяться в отношении судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с Россией, гражданами этой страны и компаниями.

По данным Клайпедского порта, в среду утром в нем находились два судна с российским флагом.

В пояснительном письме руководству Клайпедского порта и связанным с ним организациям, которым располагает BNS, говорится, что их настоятельно призывают ответственно оценивать возможные риски и расторгнуть все связи с пользующимися портом российскими операторами судоходного бизнеса и экспедиторами.

"Мы призываем ваши компании и организации не выдавать разрешения на прибытие в Клайпедский морской порт и на пользование портовыми услугами и инфраструктурой судам, которые зарегистрированы, принадлежат, контролируются, арендуются или эксплуатируются любыми лицами или компаниями, связанными с Россией", - говорится в документе.